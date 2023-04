Warten auf dem Abstellgleis: ICE-Züge in Frankfurt am Main Bild: dpa

Ist ein System marode, empfiehlt sich der Abriss oder zumindest eine Generalüberholung. Bei der Deutschen Bahn fällt die erste Op­tion aus offensichtlichen Gründen weg, deshalb wird gerade mit Verve über die zweite diskutiert.

Die Sanierung des Schienennetzes ist schon be­schlossen, im kommenden Jahr wird als erster „Hochleistungskorridor“ die Trasse zwischen Frankfurt am Main und Mannheim komplett ge­sperrt.

Doch das wird bei Weitem nicht reichen, um das System von Endlosbaustellen und sich selbst verstärkenden Verspätungen, umgangssprachlich „Bahnchaos“ genannt, zu beenden. Die Lage ist so miserabel, dass die nun wieder verstärkt auftretenden Streikphasen fast wie eine Verschnaufpause für den Konzern wirken: Die Eisenbahnergewerkschaft EVG will an diesem Freitag wieder den Zugverkehr lahmlegen, um ihren For­derungen nach deutlichen Gehaltssprüngen den nötigen Nachdruck zu verleihen. Solche Vollbremsungen sind zwar ärgerlich und für den Konzern notgedrungen teuer. Aber dieser Tarifstreit ist nichts im Vergleich zu dem maroden Schienennetz, das zu unüberschaubaren volkswirtschaft­lichen Schäden führt.