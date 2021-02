Start-up Storedot : Das E-Auto in fünf Minuten laden

Ein Start-up aus Israel will mit neuer Technik die Batterien von Elektroautos so schnell vollmachen wie einen Benzintank. Daimler und BP haben schon investiert.

Die „Reichweitenangst“ ist einer der größten Bremsklötze für das Elektroauto. Sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag gibt es zu dem Begriff mittlerweile. Gemeint ist damit die Befürchtung von Autofahrern, dass ihnen auf langen Strecken der Saft ausgeht, bevor das Ziel erreicht ist. Bei Autos mit Verbrennungsmotor ist es kein Problem, wenn der Zeiger der Tankuhr in Richtung Null sinkt. Man steuert die nächste Tankstelle an, und wenige Minuten später kann die Reise weitergehen. Doch die Batterie eines E-Autos wieder mit Strom vollzupacken, dauert mit der heutigen Technik noch sehr viel länger. Die Zwangspause an der Stromladesäule kann dauern.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Deshalb wäre das, was Doron Myersdorf verspricht, ein revolutionärer Fortschritt: eine neue Batterie für E-Autos, die binnen fünf Minuten vollständig aufgeladen werden kann. Der promovierte Betriebswirt und Ingenieur Myersdorf ist Mitgründer und Chef des israelischen Technologieunternehmens Storedot, das seit einigen Jahren an der Entwicklung superschnell aufladbarer Batterien arbeitet und dabei nach eigenen Angaben schon ziemlich weit gekommen ist.

Ein Start-up mit 115 Mitarbeitern

„Die Leute dachten, dass das, was wir machen, unmöglich ist“, sagt Myersdorf im Videointerview mit der F.A.S. Gerade einmal 115 Mitarbeiter beschäftigt Storedot, ein im Jahr 2012 gegründetes Start-up-Unternehmen aus der Küstenstadt Herzlia, nördlich von Tel Aviv. Aber Myersdorf hat potente Investoren als Unterstützer gewonnen: An Storedot sind unter anderem der Stuttgarter Autobauer Daimler und der britische Ölkonzern BP beteiligt, der zunehmend nach Alternativen zum Stammgeschäft mit klimaschädlichen fossilen Brennstoffen Ausschau hält. „Batterien sind das neue Erdöl“, sagt Myersdorf. Auch die beiden asiatischen Elektronikkonzerne Samsung und TDK zählen zu seinen Geldgebern. In der Daimler-Zentrale in Stuttgart wird die „Innovationskraft“ der israelischen Tüftler gelobt. „Storedot setzt an den richtigen Hebeln an“, heißt es.

Mehr zum Thema 1/

Ende Januar demonstrierte Storedot, dass eine Batteriezelle für einen elektrischen Motorroller binnen fünf Minuten komplett aufgeladen werden kann. Das Besondere daran: Die Batterie ist kein Prototyp aus dem Labor, sondern stammt aus einer industriellen Pilotfertigung in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller Eve Energy. Die Stromspeicher seien auf einer Produktionsanlage für konventionelle Lithium-Ionen-Batteriezellen hergestellt worden, ohne dass diese vorher aufwendig umgerüstet worden sei, versichert Storedot.

Mit derselben Batterie kann ein Auto laut Myersdorf in fünf Minuten genügend Strom für eine Reichweite von 100 Kilometern laden. Auch größere Batterien, die mit derselben kurzen Ladezeit arbeiteten und eine Reichweite von 400 Kilometern brächten, seien bereits möglich. Die Batterie aus Israel lädt damit deutlich schneller als die Speicher heutiger E-Autos. Als Maß der Dinge gilt in dieser Beziehung bislang der amerikanische Branchenpionier Tesla. Aber dessen Autos benötigen günstigstenfalls eine halbe bis Dreiviertelstunde Ladezeit.

Noch fehlen die Hochleistungs-Ladestationen

Allerdings betont der Storedot-Chef, dass es nicht nur auf die Batterie ankomme. „Wir brauchen auch eine entsprechend leistungsstarke Ladeinfrastruktur“, sagt Myersdorf. Das extrem schnelle Stromzapfen sei nur mit Hochleistungs-Ladestationen möglich. Heute haben die meisten Stromtankstellen eine Leistung von nicht mehr als 100 bis 150 Kilowatt. „Wir benötigen aber etwa 350 Kilowatt“, erklärt Myersdorf. Derartig starke Ladestationen sind bisher noch die große Ausnahme.

Um das Ruckzuck-Aufladen möglich zu machen, setzen die Ingenieure von Storedot statt auf das in herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien verwendete Graphit auf das Halbmetall Germanium. Dieses wiederum will das Unternehmen in einem weiteren Entwicklungsschritt durch kostengünstigeres Silizium ersetzen, ein Material, mit dem auch die Tesla-Entwickler arbeiten. Eine technische Herausforderung bleibt außerdem der erhöhte Kühlungsbedarf der Batterien beim extraschnellen Aufladen. Zum Gesellschafterkreis von Storedot zählen mehrere Dutzend Investoren. Insgesamt rund 130 Millionen Dollar hätten diese bislang bereitgestellt, berichtet Myersdorf. Um die Batterie zur Marktreife zu entwickeln, seien in den nächsten drei Jahren voraussichtlich weitere 50 bis 80 Millionen Dollar nötig.

2025 soll die Super-Batterie auf dem Markt sein

Doch Myersdorf will mehr: Storedot soll nicht nur Lizenzen für seine Technologie an etablierte Batteriezellenhersteller vergeben, sondern zusammen mit Partnern eigene Fabriken aufbauen, wofür mehr Kapital nötig wäre. Als einen möglichen Standort für die Batteriefabrik nennt Myersdorf Großbritannien. Er wirbt schon seit Jahren dafür, dass Europa eine eigene Batteriezellen-Industrie aufbauen müsse, um weniger abhängig von den bisher dominierenden asiatischen Zulieferern wie CATL und Panasonic zu werden. „Das ist strategisch extrem wichtig“, mahnt er.

An Selbstbewusstsein fehlt es dem Gründer nicht: „Die nötigen Finanzmittel zu beschaffen war für uns noch nie ein Problem.“ Zu wichtig sei es für die Zukunft der E-Mobilität, dass das Problem der quälend langen Ladezeiten gelöst werde. Und wann werden die ersten Autos mit der Storedot-Batterietechnik auf der Straße sein? 2025, antwortet Myersdorf, sei eine realistische Prognose.