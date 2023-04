Carlos Tavares, Chef des europäisch-amerikanischen Autokonzerns und Opel-Eigentümers Stellantis, ist bekannt dafür, dass er gerne Klartext redet. Aber auch für die Verhältnisse des Portugiesen war das Interview, das er vor elf Monaten der F.A.S. gab, knallhart. In einem Besprechungsraum in der Opel-Zentrale in Rüsselsheim las der Portugiese der deutschen Tochtergesellschaft von Stellantis die Leviten.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Tavares beschwerte sich über eine ungenügende Produktqualität, die die drei deutschen Opel-Werke in Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern lieferten. „Harte Arbeit“ sei notwendig, um besser zu werden, stellte der Konzernchef klar. Nicht nur andere Stellantis-Fabriken in Europa, sondern auch chinesische Hersteller bauten Autos in besserer Qualität als die deutschen Opel-Werke. Das saß. Die frontale Attacke sorgte in der Belegschaft für große Verunsicherung und schlug in der Branche Wellen.