Das Ende des Verbrennermotors schien in Brüssel schon beschlossene Sache, doch da hat man nicht mit der FDP gerechnet. Die sieht sich im guten Recht, die Einigung in Frage zu stellen.

In Brüssel schien die Sache so gut wie beschlossen: Das Jahr 2034 soll das letzte sein, in dem noch Autos mit Verbrennungsmotoren verkauft werden dürfen. Danach soll es zumindest für Neuwagen nur noch eine Antriebsform auf europäischen Straßen geben: den Elektromotor. Doch dieses Ziel scheint seit dieser Woche in Gefahr zu sein, weil die FDP, allen voran Bundesverkehrsminister Volker Wissing, die Entscheidung in buchstäblich letzter Minute aufhalten will.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Wissing pocht darauf, dass die EU-Kommission eine Hintertür öffnet, die das komplette „Verbrenner-Aus“ verhindert. Dafür müsse sie wie versprochen einen Vorschlag vorlegen fordert der Minister. Er tut das nach eigener Aussage nicht, um die fossilen Kraftstoffe zu retten, sondern um neben E-Autos noch den Weg für eine andere klimaneutrale Technologie offen zu halten: Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, sollen statt Benzin und Diesel Verbrennungsmotoren antreiben. Falls die Kommission seiner Forderung nicht folge, werde er dem entscheidungsreifen Gesetzentwurf nicht zustimmen, droht der Minister.

Die EU-Institutionen und die Berliner Koalitionspartner sind angesichts dieser Wendung erstaunt, glaubte man das zentrale Instrument auf dem Weg zu mehr Klimaschutz schon längst in trockenen Tüchern. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte in Brüssel, Wissings Intervention habe in der EU „für jede Menge Irritationen gesorgt“. Deutschland drohe „zum Klima-Bremsklotz in Europa zu werden“, kritisierte der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss.

Das FDP-Veto bringt den üblichen Prozess durcheinander

Fest steht, dass die FDP den üblichen Gang der EU-Gesetzgebung kräftig durcheinandergewirbelt hat. Der sieht vor, dass nach einem Vorschlag der EU-Kommission der Ministerrat – also die Mitgliedstaaten – und das EU-Parlament ihre Positionen abstimmen, anschließend diese Positionen in einen Kompromiss münden lassen und dass dieser danach von Parlament und Rat endgültig gebilligt wird.

All diese Schritte sind schon erfolgt – mit einer Ausnahme: Die Mitgliedstaaten müssen dem Kompromiss noch endgültig zustimmen. Die dafür notwendige qualifizierte Mehrheit bedeutet, dass 55 Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen müssen, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung ausmachen. Die Ablehnung von drei Staaten – Italien, Polen und Bulgarien – steht fest. Bleibt die FDP bei ihrem Nein, müsste sich Deutschland nach dem Koalitionsvertrag bei der entscheidenden Abstimmung enthalten, obwohl die grüne Bundesumweltministerin zustimmen möchte. Die notwendige qualifizierte Mehrheit käme dann nicht zu Stande, das Gesetz wäre gescheitert.

So weit, so theoretisch. In Wahrheit will keiner der Beteiligten ein Scheitern des Vorhabens riskieren, auch das Bundesverkehrsministerium nicht, das mit dem Ende des fossilen Antriebs gut leben kann – solange es eine Hintertür für E-Fuels gibt. Auch für die EU-Kommission ist dieses Schlüsselvorhaben zu wichtig. Aus der Brüsseler Behörde ist zu Wissings Vorwurf Unterschiedliches zu hören.

Inhaltlich gibt es Übereinstimmungen mit Kommissionsvize Timmermans

Einerseits heißt es, die Kommission sei zu einem solchen Vorschlag juristisch nicht verpflichtet. Zudem wird daran erinnert, dass die Kommission in solchen Fragen das Initiativrecht habe. Etwas spitzfindig wird hinzugefügt, der Vorschlag könne – wenn überhaupt – erst in Angriff genommen werden, wenn der zugehörige Gesetzestext verabschiedet sei. Andererseits heißt es, der zuständige Vizepräsident Frans Timmermans stehe dem Anliegen des Ministers durchaus positiv gegenüber. Hatte sich Wissing am Dienstag noch lautstark darüber beschwert, Timmermans habe sich allen Gesprächsanfragen bisher verweigert, soll es inzwischen zu einer Annäherung gekommen sein.