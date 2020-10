Maut-Betreiber : „Das war eine Kurzschlussreaktion“

Aktualisiert am

In Berlin hat die Sitzung des Maut-Untersuchungsausschusses begonnen. Bevor am Abend erstmals Verkehrsminister Scheuer aussagen soll, werden vier andere Zeugen gehört. Darunter Manager der ursprünglich vorgesehenen Mautbetreiber.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kommt am 24.07.2019 vor der Sondersitzung des Verkehrsausschusses im Bundestag zur gescheiterten Pkw-Maut und präsentiert Aktenordner mit Vertragsentwürfen zur Pkw-Maut. Bild: dpa

Die Betreiber der Pkw-Maut haben vor dem Maut-Untersuchungsausschuss erhebliche Kritik an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geäußert und seiner Darstellung des Geschehens in einigen wichtigen Punkten widersprochen. Das Projekt sei „bis zum Ende gut gelaufen“, sagte der Geschäftsführer des Mautunternehmens Autoticket, Volker Schneble, am Donnerstag im Bundestag.

Bis zur Vertragskündigung durch Scheuer nach dem Scheitern des Pkw-Mautmodells vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Juni 2019 sei das Projekt „planmäßig gelaufen“. Nichts habe dagegen gesprochen, das Projekt termingerecht fertigzustellen – nämlich am 1. Oktober 2020 zu starten. Schneble sagte, die Kündigung durch den Bund sei spontan und politisch motiviert gewesen. „Das war eine Kurzschlussreaktion“. Das sei auch der Eindruck der Gesellschafter Georg Kapsch von Kapsch und Klaus Peter Schulenberg von CTS Eventim gewesen.

Das Ministerium hatte für die Kündigung neben dem EuGH-Urteil schlechte Leistungen genannt, vor allem Mängel in der sogenannten Feinplanungsdokumentation. Die Gründe der Kündigung sind wichtig für ein Schiedsverfahren von Bund und Mautbetreibern. Sie fordern Schadenersatz von 560 Millionen Euro. Der Bund lehnt jegliche Ansprüche ab. Schneble sagte, die Betreiber hätten die Kündigung als „klares Foulspiel“ gewertet. Nach ihrer Ansicht wäre eine Fortsetzung des Maut-Vorhabens „nach Anpassungen“ durchaus möglich gewesen. Der Minister sei verantwortlich für das Ende des Projekts.

Schneble bestätigte Angaben aus einem von ihm nachträglichen, erst vor einigen Wochen geschriebenen Vermerk, dass seine Gesellschafter Kapsch und Schulenberg in einem Gespräch mit Scheuer am 29. November 2018 angeboten hätten, das EuGH-Urteil abzuwarten. Ziel dieses Angebots sei es gewesen, dem Minister Zeit zu verschaffen, „ den Finanzrahmen zu organisieren“.

Hat Scheuer den Bundestag belogen?

Denn Ende November habe man mit dem Angebot von rund drei Milliarden Euro noch rund eine Milliarde über der Verpflichtungsermächtigung im Bundeshaushalt gelegen habe. Scheuer habe das Angebot, die Vertragsunterzeichnung aufzuschieben, aber abgelehnt unter Hinweis auf den Zeitdruck bis zum geplanten Start. Auch Verhandlungen über einen Nachtragshaushalt habe Scheuer nicht führen wollen. In dem Gespräch am 29. November sei es überdies um „optionale Leistungen“ etwa zur Einbindung von Fahrzeugen von 3,5 bis 7,5 Tonnen Gewicht sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Unternehmensstandorts in der Lausitz gegangen.

Scheuer hatte im September 2019 im Bundestag auf Abgeordnetenfragen geantwortet, ein Angebot, die Vertragsunterzeichnung zu verschieben, sei „nicht Thema“ dieses Gesprächs gewesen. Die Opposition wirft Scheuer vor, in diesem Punkt das Parlament belogen zu haben.

Schneble hob derweil hervor, weder bei dem „Geheimgespräch“ am 3. Oktober noch am 29. November habe es sich um „Vergabeverhandlungen“ gehandelt, sondern um Aufklärungsgespräche. Scheuer wird von der Opposition vorgeworfen, er habe mit der Unterschrift unter die Mautverträge gegen Vergabe-, Haushalts- und Europarecht verstoßen.