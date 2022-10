Autonomes Fahren : Rückschlag für die Robotaxis

Die Aufmerksamkeit war riesig, als Herbert Diess und Jim Hackett, damals die Chefs von Volkswagen und Ford , im Herbst 2019 ihre neue Kooperation zum autonomen Fahren bekanntgaben. Gemeinsam investierten die beiden Autokonzerne in Argo AI , ein Software-Unternehmen, dessen Technik selbstfahrende Lieferdienste und Sammeltaxis ermöglichen sollte. Drei Jahre später herrscht Katerstimmung. Die Entwicklung ist komplexer als gedacht, was Doug Field, amtierender Technikchef von Ford, in dieser Woche eindrücklich auf den Punkt brachte. „Es ist schwieriger, ein Robotaxi zu entwickeln, das in der Lage ist, in einer dichten städtischen Umgebung zu navigieren, als einen Menschen auf den Mond zu bringen.“

Nachdem über Monate diskutiert worden war, kommt jetzt der schnelle Rückzug. Argo AI stellt seine Geschäftstätigkeit ein – mit finanziellen Folgen für die beiden Partner, die jeweils 40 Prozent der Anteile halten. Ford schreibt 2,7 Milliarden Dollar auf sein Engagement ab, was dazu führt, dass die Amerikaner in ihrer Zwischenbilanz rote Zahlen ausweisen. Für das dritte Quartal steht unter dem Strich ein Verlust von 827 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar in der Vorjahreszeit. Die Auswirkungen auf VW werden sich an diesem Freitag zeigen. Am Vormittag präsentiert Konzernchef Oliver Blume, der Diess im September abgelöst hat, die Zahlen für das dritte Quartal.