Rückruf von 850.000 Fahrzeugen : Mercedes warnt vor Brandgefahr

Mercedes ruft Hunderttausende Diesel zurück in die Werkstätten. Allein in Deutschland sollen knapp 240.000 Fahrer ihr Auto nur noch für das „erforderliche Minimum“ nutzen.

Mercedes-Benz warnt seine Kunden vor der Nutzung von mehr als 800.000 seiner Dieselautos. Eine Brandgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher mit.

Die Autos werden deshalb in Wellen in die Werkstätten gerufen, die ersten Fahrzeuge sollen dem Sprecher zufolge Mitte oder Ende Januar repariert werden. „In der Zwischenzeit sollte das vom Rückruf betroffene Fahrzeug besonders umsichtig gefahren werden und die Nutzung auf das erforderliche Minimum beschränkt werden.“ Der Konzern empfiehlt den Haltern betroffener Fahrzeuge, „umgehend den nächstgelegenen Mercedes-Benz-Servicepartner“ zu kontaktieren.

Der Rückruf gilt für viele Diesel-Baureihen: GLE/GLS, GLC, CLS und die C-, E-, G- und S-Klasse. Benzinmotoren sind nicht betroffen, bestätigt der Sprecher. Es geht um Dieselautos mit den Baujahren 2017 bis 2021, heißt es in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes. Insgesamt müssten auf der ganzen Welt knapp 850.000 Autos zurückgerufen werden, in Deutschland seien vermutlich knapp 240.000 Fahrzeuge betroffen. Bemerkenswert dabei: Mercedes hat den Rückruf laut Kraftfahrtbundesamt schon am 15. November vergangenen Jahres veröffentlicht.

Ein Ventil macht Probleme

Grund für die erhöhte Brandgefahr: Die Kühlmittelpumpe könne undicht sein, teilt der Sprecher mit. Das Problem ist dabei ein „elektrisches Umschaltventil“, das laut Kraftfahrtbundesamt ausgetauscht werden soll. Zudem nimmt Mercedes demnach ein Softwareupdate vor.

Allerdings ist es für den Konzern wohl nicht ganz einfach, die Reparaturen vorzunehmen. Diese seien von der Freigabe der Software und der Verfügbarkeit der Teile abhängig. „Die Maßnahme kann aktuell noch nicht gestartet werden, da die benötigten Teile noch nicht vorliegen“, heißt es in einer Information an die Kunden vom Dezember, aus der „Bild“ zitiert. Wer das Fahrzeug inzwischen verkauft habe, solle die Warnung an den Käufer weiterleiten.

Die Aktie des Unternehmens reagierte am Mittwoch nicht auf den Rückruf und notierte leicht im Plus. Hersteller müssen immer wieder viele Fahrzeuge in die Werkstätten rufen. Dass Hersteller raten, das Auto besser stehen zu lassen, ist jedoch seltener.