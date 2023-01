Schwere Umstellung für Autos : Reichen die Rohstoffe für die E-Auto-Pläne?

Die Umstellung auf batterieelektrische Autos gewinnt in aller Welt an Dynamik. Damit drohen Engpässe auch bei der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Das Verkehrsministerium hat nachgerechnet.

Der geplante Wechsel zum Elektroauto könnte in den kommenden Jahren schwieriger werden als vorhergesehen. Denn die Nachfrage nach einigen wichtigen Rohstoffen für Batterien und Elektromotoren wird womöglich in den kommenden Jahren die verfügbaren Mengen übertreffen. Dies geht aus internen Berechnungen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) hervor, die der F.A.Z. vorliegen. Das Ministerium hat sich mit der Frage befasst, welche Mengen von strategischen Rohstoffen notwendig sind, um die 15 Millionen batterieelektrischen Autos (BEV) zu produzieren, die nach den Plänen der Berliner Regierungskoalition bis 2030 auf deutschen Straßen fahren sollen. Bisher wird die Zahl der batterieelektrischen Autos auf deutschen Straßen zum Jahresende 2022 erst auf 1 Million geschätzt.

Das Ministerium geht in seinen Berechnungen davon aus, dass für ein durchschnittliches Elektroauto mit einer Batterie von 60 kWh und einem Elektromotor mit 150 kW (204 PS) Leistung – den Werten für die Einstiegsversionen der Volkswagen-Modelle ID3 und ID4 – je Fahrzeug 6 Kilogramm Lithium und 8 Kilogramm Kobalt nötig seien. Für 15 Millionen batterieelektrische Autos wird ein Bedarf von 90 000 Tonnen Lithium und 120 000 Tonnen Kobalt errechnet. Diese Mengen scheinen auf den ersten Blick überschaubar, bei einer jährlichen internationalen Fördermenge von 105.000 Tonnen Lithium und 165.000 Tonnen Kobalt.

Verbrennerverbot für EU ab 2035

Doch die Nachfrage nach E-Autos und daher auch nach Rohstoffen ist weit größer als es der Blick auf den Bedarf des deutschen Fuhrparks vermuten lässt. Die Prognosen wurden innerhalb von nur zwei Jahren kräftig nach oben gesetzt: Die Internationale Energieagentur IEA schrieb noch 2021, dass bei gleichbleibender Politik bis 2030 rund 130 Millionen batterieelektrische Autos auf den Straßen der Welt sein würden. Inzwischen entwickelt sich die Wachstumskurve für die Verbreitung von BEV in der Welt weitaus steiler.

Die in der Autobranche anerkannten Analysten von Standard & Poor’s Global Mobility erwarten nun, dass nach der internationalen Produktion von rund 21 Millionen batterieelektrischen Personenwagen und leichten Nutzfahrzeugen in den Jahren 2010 bis 2022 nunmehr in den kommenden acht Jahren bis 2030 rund 220 Millionen dieser BEV gebaut werden.

Für die internationale Dynamik in Richtung von Elektroautos gab es in den vergangenen beiden Jahren viele Beschleuniger, sagt Henner Lehne von S&P Global Mobility: Die EU hat ihr Programm zur Reduzierung von CO 2 „Fit for 55“ vorgestellt und das Verbrennerverbot ab 2035 beschlossen. Die USA lobten riesige Beträge an Zuschüssen für den kauf von Batterieelektrischen Autos oder den Bau von Batteriefabriken aus. Schließlich suchten sich zuletzt die Autohersteller mit Ankündigungen für die Umstellung auf Elektroautos zu übertrumpfen.

Förderung der Rohstoffe auf wenige Länder konzentriert

Falls die Produktion von batterieelektrischen Autos an Tempo gewinnt, werden andererseits Rohstoffe wie Lithium und Kobalt knapp. Wurden 2022 für den Bau von 8 Millionen BEV noch 46 Prozent der Lithium-Produktion und 39 Prozent der Weltproduktion von Kobalt (jeweils gemessen an den Produktionsdaten für 2021) gebraucht, würde die aktuelle Weltproduktion dieser beiden Rohstoffe in den kommenden acht Jahren nicht einmal ausreichen, den Bedarf nur für deren E-Autos zu decken. Der Bedarf der kommenden acht Jahre für den Bau von batterieelektrischen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen liegt auf Grundlage der aktuellen Technik bei 157 Prozent der Lithium-Weltproduktion von 2021, der für Kobalt bei 133 Prozent der Weltproduktion von 2021.

„Das strategische Problem für die langfristige Planung ist allerdings, dass es in allen Rechnungen viele unbekannte Faktoren gibt“, sagt Henner Lehne von S&P Mobility. Die Zusammensetzung der Batterien könnte sich ändern, die Hersteller könnten beschließen, kleinere Batterien in ihre Autos einzubauen. Auch Recycling könnte eine wichtigere Rolle spielen. Andererseits genügt es nicht, von der globalen Rohstoffproduktion zu sprechen.

Die Förderung der Rohstoffe ist auf wenige Länder konzentriert. Bei Lithium etwa werden derzeit 60 Prozent der Weltmarktproduktion in China raffiniert, heißt es in den Unterlagen des Verkehrsministeriums. Bei der Kobaltförderung der Welt entfielen 2021 rund 73 Prozent auf den Kongo, doch dort sei nur die Hälfte der Minen zertifiziert, mit einem „zumindest grundlegenden Arbeitsschutz“.