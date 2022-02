Marode Autobahnbrücke : Rahmede-Talbrücke soll noch dieses Jahr gesprengt werden

Die marode Talbrücke Rahmede auf der Autobahn 45, einer wichtigen Nord-Süd-Achse der Sauerlandlinie, soll zügig gesprengt werden. „Ich möchte, dass die Sprengung noch in diesem Jahr und zwar schnellstmöglich geleistet werden kann. Das ist ambitioniert, aber erreichbar“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag in einer digitalen Pressekonferenz des Ministeriums und der Autobahn GmbH.

Die Brücke, die sonst am Tag von 64.000 Fahrzeugen überquert wird, ist seit Anfang Dezember komplett gesperrt. Bis zum Neubau müssen sich die Fahrzeuge eine andere Route suchen. Auch nach den optimistischsten Schätzungen wird das mindestens fünf Jahre dauern. Für Pendler und Unternehmen in der Umgebung ist das eine Katastrophe, Anwohner in Lüdenscheid beschweren sich seit Wochen über die Lärmbelästigung und den Stau, der durch die Brückensperrung in der Stadt entsteht.

Vorbild Genua

Um die zuletzt kritisierte Kommunikationsstrategie des Bundes und der Autobahn GmbH zu verbessern, hat Wissing den Bürgermeister von Lüdenscheid, Sebastian Wagemeyer (SPD) zum Bürgerbeauftragten für das Projekt berufen. „Er kriegt volle Transparenz über die Steuerung des Projektes“, sagte Wissing. Dabei orientiert sich der Bund am Vorbild Genua, bei dem dortigen Brückenbau war auch der Bürgermeister der Vermittler zwischen den Anwohnern und den Bauträgern.

Der Lüdenscheider Bürgermeister sprach denn auch die „Defizite im Bereich der Kommunikation“ an, die es zuletzt gegeben habe. „Es geht darum, dass wir alle miteinander im Gespräch bleiben“, sagte Wagemeyer. Gerade Anwohner, die direkt unter der Brücke leben, sorgen sich um ihre Häuser und fragen nach möglichen Entschädigungen. Deren Sorgen bezeichnete Wissing als nachvollziehbar, gerade wenn sie zuletzt in neue Dächer oder Zäune investiert hätten. „Wichtig ist, dass man mit jedem einzelnen spricht“, sagte der Bundesverkehrsminister.

Neubau in fünf Jahren?

Die Brückensprengung und der Neubau sollen dem Willen des Verkehrsministers nach eine Art Vorbild für den weiteren Umgang mit den maroden Autobahnbrücken in Deutschland werden. Wissing kündigte einen „Brückengipfel“ an, den er demnächst einberufen werde. „Das ist zwingend erforderlich“, sagte Wissing, denn die derzeitige Situation habe „die Alarmglocken bei mir läuten lassen“.

Darauf festlegen, ob der Neubau wie geplant in fünf Jahren fertig sein könnte, wollte sich Wissing am Donnerstag nicht. Das Projekt werde sehr intensiv begleitet. „Wenn wir es schaffen, schneller zu sein als man es prognostiziert, haben wir eine gute Chance, Vertrauen in politische Prozesse zurückzugewinnen“, sagte Wissing. Man wolle beweisen, dass Deutschland in der Lage sei, Dinge schneller voranzubringen als es in der Vergangenheit der Fall war.

Unklar ist noch, ob beim Neubau ein abermaliges Planfeststellungsverfahren vermieden werden kann mit einer Ersatzbauplanung. „Das ist deshalb schwierig, weil wir natürlich nicht auf dem Stand der Sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts eine Brücke planen“, sagte Wissing. Die Prüfung verzögere die Planung aber zunächst nicht. Für die Talbrücke Rahmede gab es schon 2014 Pläne, sie im Jahr 2017 neu zu errichten. Die Instandsetzung fiel aus wegen der Neubaupläne, die nie umgesetzt wurden. Im vergangenen Winter wurden dann die irreparablen Schäden entdeckt.

Ein „Brückenkollaps“ droht

Seit Anfang 2021 ist die Autobahngesellschaft des Bundes für die gesamte Infrastruktur zuständig ist. Sie will die Zahl der Brücken verdoppeln, die sie im Jahr erneuert, von 200 auf 400. Allerdings werden derzeit nur rund 50 solcher Projekte von der Autobahngesellschaft gemeldet. Rund die Hälfte der 28.000 Autobahnbrücken in Deutschland wurde zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren gebaut. Gleichzeitig hat sich der Verkehr seit dieser Zeit mehr als verdoppelt. Deshalb sind so viele Brücken marode. „Deutschland steht vor einem Brückenkollaps“, warnte Tim-Oliver Müller, der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB) zuletzt.

Nach Angaben der Autobahn GmbH sind etwa 3000 Brücken in Deutschland in einem unzureichenden oder ungenügenden Zustand. Die Autobahngesellschaft fordert ein vereinfachtes Baurecht für Ersatzneubauten und mehr Geld für die Brückensanierungen. Im vergangenen Jahr standen ihr 4,5 Milliarden Euro zum Erhalt bereit, wovon 1,57 Milliarden in die Brückenerhaltung fließen sollten. Allerdings konnte die Autobahngesellschaft im Jahr 2021 eine halbe Milliarde Euro ihres Etats gar nicht verbauen. IT-Schwierigkeiten lahmten die Gesellschaft, Dienstleister beschwerten sich über zu spät bezahlte Rechnungen und Personal fehlt allerorten. Für dieses Jahr stehen 1,64 Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Struktur der Autobahngesellschaft, dass sich nun nicht mehr auf Länderebene, sondern im Bund um die Autobahn gekümmert wird, hält das Bundesverkehrsministerium jedenfalls für eine gute Idee: „Die Struktur ist eine gute Grundlage, um in der Zukunft solche Situationen zu vermeiden“, sagte Wissing.