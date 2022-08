Rahmede-Brücke : „Lüdenscheid ist ein Gefängnis geworden“

Stau, Lärm, Gestank: Lüdenscheid leidet unter der Sperrung der Rahmede-Brücke. Jetzt muss die deutsche Bürokratie beweisen, dass der Wiederaufbau schnell gelingen kann. So wie in Genua.

Lüdenscheid ist nicht Genua, aber es gibt gewisse Parallelen. Die beiden Städte haben etwas gemeinsam: marode, geradezu lebensgefährliche Brücken. Aber es gibt auch Unterschiede: Genau vier Jahre ist es her, dass in Genua die Brücke zusammenbrach und 43 Menschen in den Tod riss. So weit ist es bei der Rahmede-Talbrücke in Lüdenscheid glücklicherweise nie gekommen. Nach der Tragödie allerdings kam in Italien der schnelle Wiederaufbau: Dort steht heute wieder eine neue funktionstüchtige Brücke. Seitdem ist Genua so etwas geworden wie der neue Standard im Brückenbau: schnell, effizient, unbürokratisch.

An diesem Donnerstagvormittag dauert es deshalb nicht lange, bis die Sprache auf die italienische Hafenstadt kommt: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bringt sie ins Spiel, als er unter der monströsen Rahmede-Brücke steht und die Bauarbeiten begutachtet, die dort vonstattengehen. Seit Anfang Dezember ist das Bauwerk aus dem Jahr 1969 gesperrt. Seitdem wartet es auf seine Sprengung noch in diesem Jahr, wahrscheinlich kurz vor Weihnachten, wie Wissing ankündigte. Ideal wäre, wenn die Pfeiler kontrolliert wegknicken, wie die Beine einer Giraffe, und sie dann senkrecht auf dem Boden aufprallt, ohne großen Schaden anzurichten.

Um zu verhindern, dass sie seitlich wegrutscht und anliegende Häuser unter sich begräbt, betreibt man in Lüdenscheid seit acht Monaten einen enormen Aufwand. Das unwegsame Gelände, die Steilhänge machen das zu einer Mammutaufgabe. Gut möglich, dass die Sprengung live übertragen wird.

Zwei Jahre, dann stand die Brücke

Der Wiederaufbau soll zwei bis drei Jahre dauern, inklusive Sprengung und Räumung läppert sich das auf insgesamt fünf Jahre. Und da kommt Genua ins Spiel. Gerade einmal zwei Jahre hat es gedauert, bis die Trümmer abgeräumt waren, das neue Bauwerk stand und befahren werden konnte. Daran erinnert auch Wis­sing, als er sich geduldig die Pläne der Autobahngesellschaft Westfalen anhört. „Genua hatte ein Notstandsgesetz“, entgegnet Niederlassungsleiterin Elfriede Sauerwein-Braksiek postwendend. Keine Ausschreibungen, kaum Formalien, stattdessen eine Regierung, die einen Neubau anordnen kann. Da baut es sich natürlich flotter als im durchnormierten Deutschland, bei dem auch der Winterschlaf der heimischen Haselmaus berücksichtigt werden muss. Und trotzdem: In Lüdenscheid ist Genua der Maßstab – und zwar nicht nur für die leidgeplagte Region, sondern für das ganze Land. Hier wird sich entscheiden, ob Deutschland Brücken bauen kann, wie es sich für einen modernen EU-Staat gehört – oder ob es zugeht wie einst am Berliner Flughafen.

Deshalb dreht Wissing an bürokratischen Schrauben, um die Planung zu beschleunigen, wie etwa die der „funktionalen Ausschreibung“, die Planung und Bauausführung in eine Hand gibt. Oder die Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, damit Anwohner finanzielle Unterstützung für Lärmschutzmaßnahmen bekommen.

Marode Brücken gibt es in Deutschland einige; bei seinem ersten Brückengipfel im März musste Wissing gleich die stattliche Zahl von 4000 Brücken nennen, die in Deutschland entweder neu zu bauen oder zu sanieren sind. Aber in Lüdenscheid ist der Leidensdruck besonders groß, oder besser gesagt: unerträglich.

Seit dem historischen Datum der unverzüglichen Brückensperrung am 2. Dezember wälzen sich durch die Stadt am Tag 25.000 Fahrzeuge, darunter knapp 7000 Lkw, die die zentrale Verkehrsader der A 45 nun nicht mehr nutzen können. Lüdenscheid ist für eine solche „Bedarfsumleitung“ nicht ausgelegt. Das bedeutet: Staus, Lärm und Gestank zu fast jeder Tages- und Nachtzeit.

Viele Einwohner sind kurz vor dem Nervenzusammenbruch, davon kann sich Wissing nach dem Brückenbesuch bei einem Bürgergespräch überzeugen. Die Wut von etwa hundert Lüdenscheidern schlägt ihm lautstark entgegen. Kinder müssten nach der Schule stundenlang auf den Bus warten, nachts können die Menschen vor lauter Verkehrslärm nicht schlafen. „Lüdenscheid ist ein Gefängnis geworden“, schimpft ein Ingenieur. „Wir können nicht mal mehr einen Ausflug machen, weil wir immer eine Stunde brauchen, um aus der Stadt herauskommen.“ Sie wollen den „Fremdverkehr“ aus der Stadt haben – koste es, was es wolle.

Wissing bleibt in dieser Situation nichts anderes übrig, als Versprechungen zu machen; verlässlich zusagen, dass der Fremdverkehr tatsächlich konsequent aus der Stadt gehalten wird, kann er nicht. Immerhin räumt er ein: „Juristische Vorbehalte können kein Grund sein, nicht zu handeln. Zur Not muss das Recht geändert werden“, sagt er und erntet damit Applaus. Ohnehin findet er: „Das Aushalten soll nicht vergebens sein. Die Region braucht eine Perspektive. Man muss ihr die Gelegenheit geben, irgendwie gestärkt aus der Situation wieder herauszukommen.“ Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. So schnell wie in Genua wird es wohl nicht gehen.