Proteste gegen IAA : Der neue Hass auf das Auto

Aktualisiert am

Sie kamen nachts, um Viertel nach zwei, und sie waren vermummt. Zehn Randalierer haben am vorigen Montag in Kronberg, vor den Toren Frankfurts, ein Autohaus angegriffen, haben auf die ausgestellten Wagen der Luxusklasse eingeprügelt, die Scheiben zerschmettert. Der Schaden an den mehr als 40 demolierten Autos beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Im Bekennerschreiben postuliert eine bislang unbekannte Gruppe namens „Steine ins Getriebe“, es sei Zeit, „Fakten zu schaffen, diese Dreckschleudern zu entsorgen und so viele Luxuskarren wie möglich kaputtzuschlagen“. Alles im Namen des Klimaschutzes. Garniert wird die extreme Botschaft mit „solidarischen Grüßen“ an die inhaftierten Gewalttäter vom G-20-Gipfel in Hamburg.