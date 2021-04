F.A.S. exklusiv : Porsche kündigt Bau einer Batteriezellenfabrik in Tübingen an

Aktualisiert am

Porsche kündigt Bau einer Batteriezellenfabrik in Tübingen an

Der Sportwagenhersteller setzt auf die Elektromobilität und will künftig seine eigenen Hochleistungsbatterien herstellen. „Das ist eine Porsch-Domäne“, sagt Vorstandschef Blume der F.A.S.

Porsche drückt beim Thema Elektromobilität aufs Tempo: Der Stuttgarter Sportwagenhersteller will eine eigene Fabrik zur Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos aufbauen.

„Die Batteriezellen sind eine Kerntechnologie für die deutsche Autoindustrie, die wir auch im eigenen Land haben müssen. In der Entwicklung und in der Fertigung. Porsche möchte dabei eine Pionierrolle einnehmen“, kündigte Porsche-Chef Oliver Blume im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung an. Bislang sind europäische Autohersteller weitgehend auf Batterielieferanten aus Asien angewiesen.

Die Batteriezellenfabrik von Porsche soll im schwäbischen Tübingen entstehen. „Weil wir zeigen wollen, dass wir Batteriezellen in einem Hochlohnland wie Baden-Württemberg fertigen können“, begründete Blume die Standortwahl. Zwar werde Porsche auch Batteriezellen vom Volkswagen-Konzern, dem Eigentümer des Sportwagenherstellers, beziehen.

Die Bedeutung einer eigenen Batteriezellen-Fertigung

„Aber zusätzlich wird es ein Segment für Hochleistungszellen geben. Das ist eine Porsche-Domäne. Genauso wie wir Hochleistungs-Verbrennungsmotoren entwickelt haben, wollen wir jetzt bei den Hochleistungsbatterien ganz vorn sein“, sagte Blume. Porsche hat kürzlich auch seine Beteiligung am kroatischen E-Autopionier Rimac, einem Hersteller elektrischer Supersportwagen, aufgestockt.

Die Konzernmuttergesellschaft Volkswagen baut am Standort Salzgitter ebenfalls eine Batteriezellenfabrik und kooperiert dabei mit dem schwedischen Unternehmen Northvolt. Weitere Werke sind geplant. Porsche wiederum hat ursprünglich für seine Batteriefertigung die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens namens Cellforce gemeinsam mit der Stuttgarter Beratungsgesellschaft P3 Group und dem Start-up Custom Cells aus Itzehoe angepeilt. Die Fusionsanmeldung beim Bundeskartellamt wurde jedoch Mitte April zurückgezogen.

Zum Stand der Gespräche will sich Porsche nicht äußern. Trotz dieser Schwierigkeiten betont Unternehmenschef Blume die Bedeutung einer eigenen Batteriezellen-Fertigung für den Hersteller. Porsche hofft auch auf finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung in Berlin, die eine milliardenschwere Förderung für den Aufbau einer heimischen Batteriezellenindustrie bereitgestellt hat.

Für Porsche werden Elektroautos immer wichtiger. Blume rechnet damit, dass bis Ende des Jahrzehnts 80 Prozent des Porsche-Absatzes auf Fahrzeuge mit elektrischem oder teilelektrischem Antrieb entfallen werden. Der seit 2019 gebaute batterieelektrische Sportwagen Taycan verkauft sich mittlerweile annähernd so gut wie das Porsche-Traditionsmodell 911. Sein Unternehmen gewinne durch den Elektrosportwagen viele neue Kunden, sagte Blume.