Pleite für Gigafabrik-Pläne : Britishvolt muss Insolvenz anmelden

Das Start-up Britishvolt zum Bau einer Gigafabrik für Autobatterien muss Insolvenz anmelden. Dies wurde am Dienstag bekannt. Damit erleidet die Hoffnung der britischen Autoindustrie für größere eigene Batteriezellkapazitäten zunächst einen schmerzlichen Rückschlag. Die Mehrheit der 300 Beschäftigten wurde am Dienstag mit sofortiger Wirkung entlassen. In Industrie- und Regierungskreisen, meldete die BBC, glaube man jedoch weiterhin, dass sich letztlich ein Investor finde.

Britishvolt, gegründet 2019, hatte geplant, in Nordengland für rund 4 Milliarden Pfund (mehr als 4,5 Milliarden Euro) eine „Gigafactory“ zu errichten. In dem Werk in Blyth sollten Batterien für 300 000 Elektroautos pro Jahr hergestellt werden. Die Gigafactory war ein wichtiger Baustein für die vom damaligen Premier Boris Johnson ausgerufenen Pläne für eine „grüne industrielle Revolution“. Britishvolt hat Prototypen für seine Batterien entwickelt und um mögliche Kunden geworben.

Seit vergangenem Sommer geriet das Start-up-Unternehmen aber immer mehr in Finanznöte. Eine kleine Geldspritze von 5 Millionen Pfund eines bisherigen Investors, des Bergbaukonzerns Glencore, half nichts mehr. Die zugesagte staatliche Förderung von 100 Millionen Pfund fließt aber erst, wenn der Grundstein der Fabrik gelegt ist. Britishvolt hatte bis zuletzt versucht, neue Investoren zu finden, die die Mehrheit der Anteile übernehmen sollten. Als Interessenten hatten sich angeblich eine indonesische Gruppe und andere Investoren gemeldet. Am Montag lehnten die bestehenden Investoren aber ein Angebot an, welches das Start-up nur mit 32 Millionen Pfund bewertet hätte – etwa 95 Prozent weniger als 2022, als Investoren Britishvolt mit 800 Millionen Pfund bewertet hatten.

Kapazitäten für Batteriezellfertigung fehlen

Der Zeitplan für die Errichtung der Batteriefabrik in der Hafenstadt Blyth in Northumberland dürfte durch den Insolvenzprozess noch weiter in Verzug geraten. Erst war 2024 als Starttermin geplant. Dann hieß es, die Produktion könne Mitte 2025 beginnen. Das Werk in Blyth sollte nach den Plänen eine Produktionskapazität von mehr als 30 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a) und bis zu 3000 Arbeitsplätze in der sonst eher strukturschwachen Gegend bieten. All das ist nun unsicher geworden. Der örtliche Labour-Parlamentsabgeordnete Ian Lavery nannte die Entwicklung am Dienstag „tief beunruhigend“.

Die Britishvolt-Insolvenz wirft einen Schatten auf die Pläne zur Elektrifizierung der britischen Autoindustrie. Ab 2030 dürfen keine Benzin- und Diesel-Fahrzeuge auf der Insel mehr neu zugelassen werden, hat die Regierung beschlossen. Es fehlt aber an Kapazitäten für die Batteriezellfertigung. Bislang werden Batterien überwiegend aus Asien importiert. Es existiert auf der Insel nur eine kleine „Gigafabrik” des chinesischen Konzerns Envision in Sunderland neben dem Werk von Nissan. Das Konsortium Ensivion EASC plant den Aufbau von zusätzlichen 9 Gigawattstunden Produktionskapazität in Sunderland.

Nach einer Schätzung des Branchenverbands SMMT der Autoindustrie benötigt das Königreich bis 2030 Gigafabriken mit mindestens 60 GWh/a Kapazität, um im Land etwa eine Million Fahrzeuge mit Elektromotoren auszustatten. Auf der Insel werden vor allem kleinere Wagen der japanischen Hersteller Nissan, Toyota und Mitsubishi hergestellt sowie knapp eine halbe Million von Jaguar-Land-Rover. BMW baut im Mini-Werk in Oxford rund 40 000 Wagen pro Jahr, die Elektrifzierungspläne für Mini in Oxford sind aber noch nicht bestätigt.