Neue Prognosen : Wird die Pkw-Maut zum Minusgeschäft?

Am Dienstag wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) sein Urteil über die deutsche Pkw-Maut fällen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) rechnet nicht damit, dass sich die Richter den Empfehlungen des Generalanwalts entgegenstellen und die Maut im letzten Moment noch verhindern, auch wenn der Kläger Österreich sich das wünschte. Scheuer treibt daher die Vorbereitungen für die Nutzergebühr auf Autobahnen und Bundesstraßen energisch voran, damit das Lieblingsvorhaben seiner Partei im Oktober 2020 Wirklichkeit wird. Alle sollen zahlen, aber inländische Autofahrer nicht zusätzlich belastet werden. Für sie soll die Kfz-Steuer entsprechend der Maut-Jahresgebühr sinken.

Gelassen kann Scheuer aber nicht sein: Inzwischen zeichnet sich ab, dass er seine Einnahmeerwartungen von netto einer halben Milliarde Euro jährlich deutlich zurückschrauben muss. Intern pendeln die Prognosen zurzeit um die 400-Millionen-Marke – optimistisch gerechnet.

Das Minus bei den Einnahmen ist vor allem auf die Veränderungen in der Fahrzeugflotte zurückzuführen. So rechnet das Ministerium damit, dass sich die Kfz-Steuerentlastung deutscher Pkw mit der Abgasnorm 6 im Jahr 2020 auf 110 Millionen Euro summiert. Euro 6 mindert aber auch die Maut spürbar, die an Hubraum und Emissionsklasse anknüpft. Mit anderen Worten: Weil immer mehr neue Fahrzeuge unterwegs sind, kommt weniger in die Kasse.

„Teuer für die Steuerzahler“

In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen gibt sich das Verkehrsministerium dennoch zugeknöpft. Die Abschätzung der Zahlenentwicklung werde derzeit aktualisiert, heißt es schmallippig. „Aufgrund der obligatorischen Euro-6-Abgasnorm bei Neufahrzeugzulassungen ist von einer steigenden Entlastung bis 2024 auszugehen.“ Die steigende Zahl neuer Elektroautos, politisch sehr erwünscht, wird die Einnahmen zusätzlich mindern. Nach Informationen der Grünen könnte sich die Kfz-Steuerentlastung bis dahin auf 240 Millionen Euro erhöhen.

Damit hätte sich Scheuers Einnahmeprognose glatt halbiert. Die Grünen schlagen deshalb Alarm. „Die Pkw-Maut ist ein teures und sinnloses Stammtischprojekt. Selbst wenn Scheuer es mit seiner Schar teurer Berater schaffen sollte, die Pkw-Maut pünktlich im Oktober 2020 an den Start zu bringen, wird sie zum Minusgeschäft“, sagten Stephan Kühn, Sprecher für Verkehrspolitik, und Sven-Christian Kindler, Sprecher für Haushaltspolitik, der F.A.Z. „Das CSU-Projekt ist schöngerechnet. Das ist nicht nur peinlich, sondern vor allem teuer für die Steuerzahler.“

Als Beleg ziehen die Grünen ein von ihnen in Auftrag gegebenes Kurzgutachten des Vereins Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft heran. Danach setzt das Verkehrsministerium die Anzahl der Vignettenverkäufe zu hoch an. „Nur so schafft das Verkehrsministerium die steigenden Systemkosten und die Entlastungen für Euro-6-Pkw auf dem Papier auszugleichen und die Einnahmeprognose stabil zu halten“, kritisieren die Grünen. Die veranschlagten Maut-Einnahmen basierten auf 17 Jahre alten Verkehrsprognosen. „Bisher hat Scheuer 128 Millionen Euro für die Pkw-Maut verschwendet und damit kein einziges der drängenden Probleme im Verkehrsbereich gelöst, sondern in erster Linie die Auftragsbücher der großen Beratungsgesellschaften gefüllt“, bemängeln Kühn und Kindler.

Ein weiterer Problempunkt

Im Verkehrsministerium hält man die Warnung „Minusgeschäft“ für falsch, auch die Entlastung bis zu 240 Millionen Euro für zu hoch geschätzt. Doch die Diskrepanz zwischen alten und neuen Prognosen treibt auch die Koalition um. In der Unionsfraktion wird schon überlegt, die rund 300.000 Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen Gewicht – oft von Handwerkern und kleinen Gewerbetreibenden genutzt – in die Pkw-Maut einzubeziehen. Sie sind bisher befreit, zahlen auch keine Lkw-Maut, die seit dem Jahr 2005 streckenabhängig erhoben wird. Das könnte die Politik ändern, um die Einnahmelücke zu verkleinern. Die Ausschreibung zur Mauterhebung lässt das jedenfalls zu.

Die Grünen verlangen von der Regierung nun, alle Maut-Gutachten auf den Tisch zu legen – etwa eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Beratungsunternehmens PWC von Ende 2018. Darin wird die Vergabe der Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut an die Unternehmen Kapsch TrafficCom und CTS Eventim als wirtschaftlicher erachtet als die Eigenrealisierung durch den Bund.

Ziel der Maut-Betreiber ist es, „alle Prozesse sowohl für inländische als auch ausländische Nutzer so intuitiv, automatisiert und effizient wie möglich zu gestalten“. In einer Mitteilung heißt es: „Dem digitalen Ansatz trägt unter anderem die Tatsache Rechnung, dass die Vignette für Deutschland eine rein elektronische Lösung sein wird.“ Und noch ein weiterer Punkt bereitet dem Bund Probleme: So kommt er mit der Besetzung der Planstellen für die Pkw-Maut nicht so rasch voran. Von 426 Stellen im Verkehrsministerium, im Bundesamt für Güterverkehr und Kraftfahrt-Bundesamt sind bisher nur 61 besetzt, wie aus der Antwort an die Grünen hervorgeht. Sie sehen, weil Scheuer nicht genug Personal findet, den Starttermin im Oktober 2020 in Gefahr.