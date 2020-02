Werk in Kaiserslautern : Opel-Chef sieht Batteriezellfertigung als „Jahrhundertprojekt“

Bisher ist das Werk des Autoherstellers Opel in Kaiserslautern von der Gegenwart bestimmt. An dem Standort in Rheinland-Pfalz fertigten nach Unternehmensangaben zuletzt 1500 Mitarbeiter Dieselmotoren und Komponenten. Künftig soll dort aber auch das entstehen, was viele als Zukunft sehen. Vom Jahr 2024 an wollen Opel und dessen französische Muttergesellschaft PSA Peugeot Citroën in Kaiserslautern Batteriezellen für Elektroautos herstellen.

In Zusammenarbeit mit dem französischen Energiekonzern Total und dessen Batterietochtergesellschaft Saft wird das Werk zu einer von zwei Zellfabriken innerhalb des PSA-Konzerns ausgebaut. Die Gesamtinvestition für diese Batteriezellproduktion beträgt nach Angaben der Unternehmen annähernd fünf Milliarden Euro, rund 1,3 Milliarden Euro davon sind Subventionen aus dem europäischen Batteriezellprojekt, das die Regierungen Deutschlands und Frankreichs federführend in den vergangenen Monaten organisiert haben.

Für Opel hat das Projekt große Bedeutung. Im Rahmen seiner Sanierung unter dem Dach von PSA hatte der deutsche Autohersteller zwar schon vor längerer Zeit angekündigt, in Kaiserslautern weiter zu investieren; unter anderem entsteht dort derzeit eine neue Anlage zur Warmumformung von Stahl. Batteriezellen aus europäischer beziehungsweise deutscher Produktion haben einen anderen Stellenwert, enthält doch der Akku von Elektroautos einen großen Teil der gesamten Wertschöpfung eines Elektrofahrzeugs, und bisher dominieren den Markt die Zellen mehrerer asiatischer Hersteller.

Bis zu 2000 Arbeitsplätze

Entsprechend optimistisch ist Opel-Chef Michael Lohscheller, wenn er über das Vorhaben spricht. „Die Investition in das Projekt der Batteriezellfertigung in Kaiserslautern ist für Opel enorm wichtig und eine richtungsweisende Entscheidung. Ich denke, man kann von einem Jahrhundertprojekt sprechen: Wir werden dort nicht nur zwei Milliarden Euro investieren, sondern schaffen damit langfristig bis zu 2000 Arbeitsplätze, sowohl in der Fertigung als auch in der Forschung und Entwicklung“, sagte Lohscheller der F.A.Z. im Vorfeld eines Werksbesuchs in Kaiserslautern. Dieses wird an diesem Freitagvormittag mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Malu Dreyer (SPD), der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, stattfinden.

Die neuen Arbeitsplätze sind erst einmal ein Versprechen, so wie das auch in anderen Batteriezellprojekten der Fall ist. Die Kaiserslauterner Zellproduktion soll in drei Stufen entstehen, die jeweils eine Batteriekapazität von acht Gigawattstunden umfassen, womit gut 160.000 Elektroautos angetrieben werden können. Nur wenn Opel die volle geplante Kapazität von 24 Gigawattstunden erreicht, werden auch tatsächlich 2000 Mitarbeiter benötigt. Ob dieser Fall eintritt, hängt wiederum von der Nachfrage nach Elektroautos ab. Im nächsten Jahr beginnen nun erst einmal die Vorbereitungen in dem Werk, die ersten Zellen sollen im Jahr 2024 produziert werden. Läuft alles wie geplant, will Opel die volle Kapazität noch vor dem Jahr 2030 erreichen.

„Ergebnis intensiver Bemühungen“

Opel-Chef Lohscheller geht das Projekt mit Blick auf die Arbeitsplätze jedenfalls optimistisch an. „Natürlich müssen wir schauen, wie sich die Nachfrage nach den Dieselmotoren und Komponenten aus Kaiserslautern weiterentwickelt“, sagte er. Das Werk werde in jedem Falle weiter eine wichtige Rolle im Produktionsnetz des PSA-Konzern spielen. „Deshalb haben wir auch in der jüngeren Vergangenheit umfassend in das Werk investiert. Gemeinsam mit der Investition in die Batteriezellfertigung wird so am Standort die Beschäftigung spürbar aufgebaut“, so Lohscheller. Die Zellproduktion schrittweise hochzufahren, sei intelligent und notwendig. Lohscheller: „Niemand kann heute sagen, wie sich die Nachfrage nach Elektroautos tatsächlich entwickelt. Fest steht, dass sie in unserem Falle nicht gleich von nahe null auf eine halbe Million Fahrzeuge springen wird. Insofern ist es sinnvoll, in mehreren Ausbaustufen vorzugehen.“