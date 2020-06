Öffentlicher Nahverkehr : Wie ein Klimaretter um sein Comeback kämpft

Ein Mann mit Maske steigt in Neumünster in einen Bus. Bild: dpa

Vor Corona waren Busse und Bahnen für immer mehr Menschen die Verkehrsmittel der Wahl. Doch als das Virus kam, leerten sie sich schlagartig. Die Angst vor Ansteckung überlagerte den Gedanken an Stau, schlechte Luft und Klimawandel. „Bei uns ist normalerweise die Hölle los“, sagt Stefanie Haaks, Vorstandsvorsitzende der Kölner Verkehrsbetriebe KVB. „Unsere Busse und Bahnen sind nicht nur ausgelastet, sondern überlastet. Körperkontakt ist geboten.“ Doch im März und April saßen in Köln wie auch überall sonst plötzlich nur noch 10 bis 20 Prozent der Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln – obwohl die meisten Unternehmen ihr Angebot zu 75 Prozent aufrechterhielten. Trotz der Lockerung der Kontaktbeschränkungen und der Rückkehr zum Normalbetrieb ist der öffentliche Verkehr noch weit entfernt von der Normalität. In Köln liegt die Auslastung zurzeit nur bei 40 Prozent.

Haaks’ Erfahrungen teilen Ingo Wortmann, Geschäftsführer der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG, und Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes RMV. Sie berichten aktuell von knapp 50 Prozent Auslastung. Für die Fahrgäste ist das angenehm, da sie Abstand halten können. Für die Unternehmen aber ist es ein Problem, denn sie sind auf die Ticketeinnahmen angewiesen – oder auf noch mehr staatliche Unterstützung. „Wir teilen mit der ganzen Branche die Sorge, dass die Fahrgäste in diesem Jahr noch nicht zu 100 Prozent zurückkehren werden“, sagt Jörg Sandvoß, Vorstandschef der Deutsche-Bahn-Tochtergesellschaft DB Regio.