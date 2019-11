Wegen Schadstoff-Emissionen : Niederlande wollen Tempolimit verschärfen

Die niederländische Regierung will die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 km/h begrenzen. Das neue Tempolimit soll allerdings nur in einem bestimmten Zeitfenster gelten.

Ein Tempo-100-Schild an der Autobahn A648 in der Nähe von Frankfurt am Main Bild: Felix Seuffert

Die Regierung der Niederlande will nach übereinstimmenden Medienberichten die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen tagsüber auf Tempo 100 senken. Das habe das Kabinett am Dienstag als Teil eines Maßnahmeplans zum Klimaschutz vereinbart, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Ministerpräsident Mark Rutte kündigte an, das Maßnahmenpaket am Mittwoch der Öffentlichkeit vorzustellen, ohne jedoch bereits Einzelheiten zu nennen.

Tempo 100 soll den Angaben zufolge nur tagsüber gelten. Zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr soll das Tempolimit auf den Autobahnen wie bisher 130 betragen. Hauptziel des Pakets sei die Reduzierung des Ausstoßes von Stickoxiden und anderer Schadstoffe.