Neues Jahresticket : Für 3 Euro am Tag durch ganz Österreich

Österreichs Regierung will Bus und Bahn deutlich günstiger machen. Derweil dreht die Schweiz kräftig an der Abgabenschraube.

In Österreich will die Regierung ein Zeichen für mehr Klimaschutz im Verkehr setzen. Im kommenden Jahr soll es ein Jahresticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land geben, das heruntergerechnet auf jeden einzelnen Tag nur 3 Euro kosten soll. Das kündigte die Koalition aus ÖVP und Grünen am Montagabend in der Pressekonferenz zur Rettung der Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA) an. Damit ist der erste Schritt zu dem von ihr angekündigten „1-2-3-Ticket“ gemacht.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Das neue Ticket dürfte Reisen mit Zug oder Bus im Land vereinfachen und günstiger machen. Bei Gültigkeit für ein Bundesland soll es 365 Euro im Jahr kosten, für zwei Bundesländer 730 Euro und für ganz Österreich 1095 Euro. Über die Bundesland-Tickets und die länderübergreifenden Tickets müsse noch verhandelt werden, hieß es im Verkehrsministerium. Für diese Angebote sind über die nun angekündigte Finanzierung hinaus weitere Mittel nötig. Schon jetzt ist Wien mit dem Preis für eine Jahreskarte von 365 Euro vielen Ländern ein Vorbild. Sie gilt für alle Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen in der Stadt.

Zugleich kündigte die Infrastrukturministerin Leonore Gewessler einen deutlichen Ausbau der Nachtzugverbindungen an. Außerdem darf die AUA künftig all jene Strecken nicht mehr fliegen, welche die Bahn in weniger als drei Stunden schafft. Diese Einschränkung gilt allerdings nur für AUA, nicht für deren Muttergesellschaft Lufthansa.

Unterdessen berät das Schweizer Parlament über das Klimaschutzgesetz, das vor knapp zwei Jahren in der großen Kammer (Nationalrat) gescheitert war. Doch nach dem Wahlerfolg der Grünen bei den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober und dem Schwenk der FDP hin zu einem grüneren Profil dürfte nun der Weg frei sein für eine deutliche Erhöhung der CO2-Abgabe auf Brennstoffe, harte Restriktionen für den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen, eine Verteuerung von Benzin und Diesel sowie für eine Flugticketabgabe, die je nach Flugdistanz 30 bis 120 Franken kosten soll.

Grüne und Sozialdemokraten wünschen sich, dass die Passagiere der Business und First Class noch höhere Abgaben leisten sollten. Doch mit diesem Antrag dürften sie im Parlament wohl nicht durchkommen.

An diesem Mittwoch wird im Nationalrat auch über den umstrittenen Vorschlag diskutiert, die Obergrenze für Aufschläge auf den Benzinpreis auf 12 Rappen zu erhöhen. Die geplanten Lenkungsabgaben sollen zurück an die Bürger und Unternehmen fließen sowie in ökologische Investitionsprogramme umverteilt werden. Kantone und Gemeinden sollen jährlich 60 Millionen Franken für Klimaschutzprojekte bekommen.