Projekt „Artemis“ : Wie Audi Jagd auf Tesla machen will

Dreieinhalb Monate war Markus Duesmann unterwegs gewesen, bevor er wieder München erreichte. Auf dem Motorrad fuhr er die Außengrenze der Europäischen Union entlang, von Gibraltar zum Nordkap, gut 28.000 Kilometer. Ein Abenteuer, für das der neue Audi-Vorstandsvorsitzende auch deshalb so viel Zeit hatte, weil sein alter Arbeitgeber ihn mit einer langen Wettbewerbssperre belegt hatte. Duesmann, ein Motorenfachmann und beim Münchner BMW-Konzern im Vorstand für den Einkauf verantwortlich, besaß noch allerhand relevantes Wissen, und Audi ist ein Konkurrent.

Seit April hat der 52 Jahre alte Duesmann nun das Ruder in Ingolstadt übernommen, und es war – mitten in der Corona-Krise – ein Start von null auf hundert. Aber Duesmann war entspannt nach der langen Auszeit, und Vorgänger Bram Schot hatte die Diesel-Krise ad acta gelegt und mit einem Sparprogramm einschließlich des geplanten Abbaus von 9500 Stellen den Grundstein für einen Neustart gelegt.

Unter Duesmann soll Audi nun Jagd auf die technologisch enteilte Konkurrenz machen, allen voran den amerikanischen Elektro-Pionier Tesla. Die Kalifornier sind in Sachen Software und Elektroantrieb den Bayern um einige Zeit voraus. Duesmann will den Rückstand aufholen und hat dazu, kaum im Amt, sogleich das Projekt „Artemis“ ins Leben gerufen. Dass der Name aus der griechischen Mythologie die „Göttin der Jagd“ bezeichnet, passt zur Zielsetzung.

Es geht um das gesamte „Ökosystem Auto“

Bis 2024 soll die Tochtergesellschaft des VW-Konzerns selbstfahrende, vollelektrische Autos auf dem Markt haben, die technologisch vorn sind. Offenbar hat Duesmann erkannt, dass die bisherigen Anstrengungen im Konzern nicht ausreichen. Und damit Artemis richtig Fahrt aufnehmen kann, soll die neue Entwicklungseinheit nach Informationen der F.A.Z. als eigenes Unternehmen im Unternehmen fungieren.

An seiner Spitze soll Alexander Hitzinger stehen, der bei Apple im Silicon Valley die Produktentwicklung für autonome Fahrzeuge aufbaute, bevor er 2019 zu VW zurückkehrte, um das autonome Fahren bei den Nutzfahrzeugen zu entwickeln.

Duesmann wiederum soll Aufsichtsratsvorsitzender von Artemis sein, heißt es in Konzernkreisen. Bis zu 200 Entwicklungsingenieure werden unter Hitzinger arbeiten. Sie sollen, losgelöst von Konzernhierarchien, den Geist des Silicon Valley atmen. Zu dieser gewollten Start-up-Atmosphäre passt es, dass Artemis abseits von der Audi-Verwaltung auf dem neuen IN-Campus angesiedelt wird. Auf diesem Technologiepark, der gerade auf einer 75 Hektar großen Fläche einer früheren Erdölraffinerie entsteht, will Audi jene Einheiten bündeln, die sich um die Mobilität der Zukunft kümmern.

Vielschichtige Gründe für Rückstand

Bei Artemis, heißt es in Ingolstadt, gehe es um das gesamte „Ökosystem Auto“, also am Ende auch um Ladestationen oder Sharing-Angebote. Ein wenig erinnert das Ganze an das einstige „Projecti“, das Duesmann noch zu seiner Zeit bei BMW kennengelernt hat. Aus dem Thinktank für das sogenannte „Megacity-Vehicle“ ist der BMW i3 entstanden, ein innovatives Elektroauto aus ultraleichter Kohlefaser.

Doch das Stadtvehikel war seiner Zeit voraus und kommt erst acht Jahre nach Marktstart auf jene Verkaufszahlen, die BMW gern viel früher erreicht hätte. Viele Mitarbeiter des „Projecti“ unter der Leitung von Ulrich Kranz haben den BMW-Konzern verlassen. Das darf sich bei Artemis nicht wiederholen. Und deshalb soll es, wie zu hören ist, kein einzelnes Fahrzeug geben. Statt eines „Audi Artemis“ sollen die Ideen von Hitzingers Spezialeinheit in die Entwicklungen des Konzerns einfließen.

Die Gründe dafür, dass Audi so weit in Rückstand geraten konnte, sind vielschichtig. Bis zur Amtsübernahme von Duesmann-Vorgänger Schot 2018 ging es drunter und drüber in Ingolstadt. Rupert Stadler, der langjährige Vorstandschef von Audi, der mitten im Diesel-Skandal mehrere Monate in Untersuchungshaft saß, hatte eine Menge Versäumnisse und Probleme hinterlassen, die über die manipulierten Dieselmotoren weit hinausgingen: zögerliche Entscheidungen, ein zu später Aufbruch ins Elektrozeitalter, dazu Fehler bei der Umstellung auf den neuen Abgasstandard WLTP.

Wunschkandidat vom VW-Konzernchef

Der Absatz brach ein, die Unterauslastung in den Werken in Neckarsulm und Ingolstadt nahm zu. Und der Markenslogan „Vorsprung durch Technik“ wurde von der Premiummarke des VW-Konzerns längst nicht mehr eingelöst. Vielen Schwierigkeiten ist Stadler-Nachfolger Schot entgegengetreten, vieles ließ sich in der Kürze der Zeit aber auch nicht umsetzen. Mit Duesmann steht nach 14 Jahren erstmals wieder ein Ingenieur an der Audi-Spitze.

Der neue Hoffnungsträger ist der Wunschkandidat von VW-Konzernchef Herbert Diess. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei BMW. Diess erweiterte Duesmanns Machtbefugnisse, indem er mit ihm die Schlüsselposition für Forschung und Entwicklung im VW-Konzern besetzte. Damit steigt die Bedeutung von Audi innerhalb des VW-Mehrmarkenverbunds. In Ingolstadt hat Duesmann neben dem Vorstandsvorsitz auch die Verantwortung für das wichtige China-Geschäft übernommen. Obendrein kommt ihm die Aufgabe zu, das Entwicklungsressort bei Audi neu aufzustellen.

Dass der Vorstandsvorsitzende von Audi in Personalunion die Entwicklung verantwortet, hat es in Ingolstadt zuletzt in der Ära von Martin Winterkorn gegeben, bevor dieser zum Mutterkonzern VW nach Wolfsburg wechselte. Dass Duesmann zu seinem Start so viele Ämter innehat, scheint angesichts der Herausforderungen für Audi angemessen. Sehr vieles muss jetzt sehr schnell aufgeholt werden. Sollten sich bald Erfolge einstellen, sollten Projekte wie Artemis früh Fahrt aufnehmen, könnte Duesmann einen Teil seiner heutigen Aufgaben wieder abgeben, heißt es im Umfeld des Konzerns.