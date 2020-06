Digitales Verkehrsmanagement : Wie der Kampf gegen den Stau gewonnen werden soll

Wegen der Pandemie setzen viele Menschen wieder verstärkt auf das Auto. Sie tun das, um sich besser vor dem Virus zu schützen als in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das führt zu einem wieder steigenden Verkehrsaufkommen. In einer internationalen Umfrage, die das Wiener Unternehmen Kapsch Traffic-Com, ein globaler Anbieter von intelligenten Verkehrslösungen, im März durchgeführt hat, äußerten sich Deutsche extrem kritisch über die mit der jetzigen Verkehrsinfrastruktur verbundenen Belastungen. Die Umfrage wurde im März durchgeführt und spiegelt damit noch nicht die gesamten Auswirkungen von Verhaltensänderungen im Zuge der Corona-Krise. Doch ist absehbar, dass das Auto künftig wieder interessanter wird – auch für jüngere Menschen.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Schon vor Covid-19 war nur knapp die Hälfte der Befragten in Deutschland dazu bereit, häufiger auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das hat zur Folge, dass sich Staumeldungen auf Deutschlands Straßen künftig verstärken dürften: Drei Viertel der Bundesbürger bewerten damit verknüpfte Belastungen für die Umwelt eindeutig negativ. Gut ebenso viele sind deshalb bereit, eine Navigationsanwendung zu nutzen, um Straßen zu entlasten. In kaum einem anderen Land sind die Bürger so unzufrieden mit dem Verkehrsfluss in Großstädten und auf Autobahnen während der Hauptverkehrszeiten wie in Deutschland. Ebenso sind Deutsche besonders kritisch gegenüber einer Maut.