Ab in die Kiste

Trend zum Lastenrad : Ab in die Kiste

Lastenräder mausern sich vom Nischenprodukt zum begehrten Autoersatz. In den Großstädten werden sie damit möglicherweise zum Schlüssel in der Verkehrswende – wären da nicht die hohen Anschaffungskosten, die nicht viel günstiger als ein Gebrauchtwagen sind.

Tiertransporter: Lastenfahrrad in Hamburg Bild: plainpicture/mia takahara

Sein eigenes Lastenrad hat Tristan Moschner vor dem Fahrradgeschäft gleich eingereiht. Wenn jemand wissen sollte, wie sich die langen Gefährte so durch die Großstadt navigieren lassen, dann wohl derjenige, der sie verkauft. Also radelt Moschner seit 14 Monaten mit einem Lastenrad zur „Bike Boutique“ gegenüber dem Willy-Brandt-Platz in Frankfurt und versichert: „Die lassen sich tendenziell wie ein ganz normales Fahrrad fahren.“

Der Wendekreis möge etwas größer sein, agil seien sie trotzdem, findet er. Was sie auch sein sollten. Schließlich geistern Lastenräder gerade als Hoffnungsträger durch jede Debatte zur verkehrspolitischen Wende. Für Innenstädte, in denen es zu viele Autos und zu wenig Platz, zu wenig frische Luft und zu wenig öffentliche Verkehrsmittel gibt. In den hippen Altbauvierteln der Großstädte sind sie ohnehin nicht mehr zu übersehen.