Mobilität der Zukunft : Was wir von Paris und Barcelona lernen können

Was wir von Paris und Barcelona lernen können

Die Pandemie hat die Sicht auf Mobilität und Nachhaltigkeit verändert. Eine Studie zeigt: Anbieter von E-Autos könnten davon profitieren. In anderen Städten gibt es bereits nachhaltigere Angebote.

Blick in eine volle U-Bahn in Peking: Im Nahverkehr kann es schon mal enger werden. Bild: Bloomberg

Homeoffice, geschlossene Geschäfte und der Ausfall von Veranstaltungen haben den Bedarf an Mobilität während der Pandemie deutlich verringert. Jetzt aber, mit dem Fortschritt der Impfkampagnen, werden die Menschen wieder mobiler – und doch ist vieles anders als zuvor. „Hauptprofiteur ist die Automobilbranche“, fasst Andreas Nienhaus, Partner der Strategieberatung Oliver Wyman, die Ergebnisse einer Studie zusammen, für die 5600 Personen in sieben Ländern befragt wurden: Das eigene Auto habe erheblich an Bedeutung gewonnen.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Stuttgart.





Generell zeigt die Befragung zwei Trends. Einerseits gebe es ein höheres Sicherheitsbedürfnis, und dieses gehe mit dem Interesse an individueller Mobilität einher. 49 Prozent der Befragten nutzen wegen Corona lieber häufiger das Auto, und 38 Prozent gehen mehr zu Fuß. Gleichzeitig gaben 27 bis 32 Prozent der Befragten an, dass sie jetzt weniger als vor der Pandemie bereit seien, Regional- oder Stadtbahnen oder Busse zu benutzen. Quer durch alle Bevölkerungsschichten zeige sich diese Tendenz, vor allem bei Menschen, die sich früh um eine Impfung bemüht haben und zudem im Homeoffice tätig seien, berichtet Nienhaus im Gespräch mit der F.A.Z.