Prognose des Mineralölverbands : Benzinpreise könnten noch weiter sinken

Zähe Verhandlungen : Opec drückt Ölpreis unter 50 Dollar

Nachdem sich die Opec am Donnerstag verständigt hatte, die Ölförderung um 1,5 Millionen Barrel am Tag zu senken, gestalteten sich die Verhandlungen mit Russland am Freitag offenbar schwieriger als gedacht. Das ließ an den Ölmärkten offenbar die Befürchtung aufkommen, es werde keine Einigung geben.