Michelin produziert jährlich 195 Millionen Reifen, die überwiegend auf Erdöl basieren. Unternehmenschef Florent Menegaux will das ändern.

Welchen Einfluss hat das Elektroauto auf das Reifengeschäft von Michelin?

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

Wir bereiten uns seit Langem auf die Elektromobilität vor. Das Gros der Fahrzeuge wird künftig elektrisch angetrieben werden, wie in den Anfangstagen des Automobils. Für uns bedeutete das zunächst, Reifen zu entwickeln, die den besonderen Anforderungen von Elektrofahrzeugen genügen. Diese Reifen müssen einen sehr geringen Rollwiderstand aufweisen. Außerdem müssen sie in der Lage sein, das höhere Gewicht von Elek­trofahrzeugen zu tragen. Des Weiteren nutzen sich die Reifen schneller ab als bei konventionellen Fahrzeugen, und sie müssen leiser abrollen. Das hat dazu geführt, dass wir den Prozess der Reifenentwicklung grundlegend geändert haben. Jetzt sind wir mit all unseren Geschäftseinheiten darauf vorbereitet, der Umsatz mit Michelin-Reifen für Elektrofahrzeuge wächst dreimal schneller als der Gesamtumsatz.