Hochlauf der Fertigung : Mercedes & Co. fangen mit den Teilen an

Volkswagen hat als erster Autokonzern vom Exit gesprochen. Nächste Woche soll es wieder losgehen, neben dem Werk im slowakischen Bratislava auch in Zwickau, wo das VW-Elektromodell ID.3 gebaut wird. In der Woche vom 27. April beginnt dann auch der Wiederanlauf der Produktion in den anderen deutschen VW-Werken und in Spanien, Portugal, Russland und den Vereinigten Staaten. Die Fabriken in Südamerika und Südafrika sollen sukzessive im Laufe des Mai folgen. Der Produktionsanlauf erfolge entsprechend der derzeitigen Verfügbarkeit von Teilen, der staatlichen Auflagen und der Entwicklung in den Vertriebsmärkten, heißt es in der Mitteilung von VW.

Vom großangelegten Wiederanlauf der Produktion ist das jedoch noch weit entfernt. Überall in der Autoindustrie ist die Rede davon, dass jetzt erst einmal die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Produktion schrittweise wieder aufnehmen zu können. Positiv für die Hersteller ist jedoch, dass nun auch die Autohändler hierzulande wieder öffnen dürfen.

Nächste Woche geht es auch bei Mercedes wieder los, aber auch hier nur auf kleiner Flamme. Bevor in den Montagewerken der Stern auf dem Kühler poliert wird, braucht es die nötigen Teile, von Zulieferern, aber auch aus der eigenen Fertigung, weshalb Daimler die Produktion zuerst in den Teile-Werken wieder hoch fährt – am Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim, in Hamburg und auch in Berlin, wo Bauteile für die Motorsteuerung für China gefertigt werden.

Wann die ersten Mercedes wieder vom Band laufen werden, wird bei Mercedes nicht konkret gesagt. Gestartet wird die Automontage jedenfalls erst mit zeitlicher Verzögerung und dann auch zunächst nur im Einschichtbetrieb, zuerst im S-Klasse-Werk Sindelfingen, dann in Bremen, wo insgesamt zehn Modelle produziert werden, darunter auch das Elektromodell EQC.

BMW schaut insbesondere auf Dingolfing und Spartanburg

Bei BMW sind die beiden Werke im niederbayrischen Dingolfing und im nordamerikanischen Spartanburg besonders wichtig. An diesen Standorten werden die großen Luxuslimousinen der Siebener- und Achter-Reihe und die schweren Stadtgeländewagen der X-Reihen produziert, die in China sehr beliebt sind – und dort auch schon wieder verkauft werden können. Deswegen sieht die interne Planung vor, diese beiden Fabriken als erste hochzufahren, sobald die bis zum 30. April verhängte Produktionsunterbrechung wieder aufgehoben wird.

Vom Produktionsstopp nicht betroffen sind die BMW-Komponentenwerke in Wackersdorf und Landshut. Hier werden derzeit jene Teile hergestellt, die für die Produktion in den drei chinesischen Werken nötig sind. Auch bei Daimler gibt es Bereiche, in denen die Produktion nicht unterbrochen war, wobei etwas schwammig von „Zukunftsfeldern“ die Rede ist. Definitiv zählt die zwei Batteriefabriken in Kamenz dazu, die im Rahmen der Elektrooffensive besonders bedeutend sind: Lange Lieferfristen für Elektroautos waren immer wieder mit Engpässen in diesem Bereich begründet worden.

Einen geordneten Wiederanlauf hält man bei Porsche derzeit noch nicht möglich, weil die internationalen Lieferketten noch nicht funktionieren. Sowohl in Stuttgart wie auch in Leipzig ruht die Produktion also weiter. Über die nötigen Schritte werde von Woche zu Woche neu entschieden, heißt es.