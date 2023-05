Die neue europäische Industriepolitik nimmt weiter Gestalt an: Die erste gemeinsame Batteriezellfabrik wird eröffnet. Der französische Staat fördert die Investition in dreistelliger Millionenhöhe.

Einsatzbereit: Die „Gigafabrik“ in Billy-Berclau soll auch politischen Frieden in eine Krisenregion bringen. Bild: Getty

Als „kopernikanische Revolution durch zwei Galileos, Frankreich und Deutschland“ hatte es der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire einmal historisiert, die europäische Indus­triepolitik im Jahr 2019 mit seinem damaligen deutschen Amtskollegen Peter Altmaier (CDU) neu begründet zu haben. Dazu habe die Erkenntnis gehört, dass es Zukunftstechnologien wie die „grüne“ Wasserstofftechnik, E-Auto-Batterien oder Halbleiter ohne öffentliche Teilfinanzierung nicht geben könne.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Knapp vier Jahre später nimmt die neue Industriepolitik weiter Gestalt an. An diesem Dienstag ist die feierliche Eröffnung der ersten deutsch-französischen Batteriezellfabrik geplant, zu der neben mehreren französischen Ministern auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sowie Italiens „Minister für Unternehmen und ‚Made in Italy‘“, Adolfo Urso, im nordfranzösischen Billy-Berclau erwartet werden. Auch der Vorstandsvorsitzende von Mercedes, Ola Källenius, hat nach seinem Ausflug zum Formel-1-Rennen in Monaco seine Teilnahme zugesagt, dasselbe gilt für die Chefs des Autoherstellers Stellantis, Carlos Tavares, und des Energiekonzerns Totalenergies, Patrick Pouyanné.