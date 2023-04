Ola Källenius will trotz neu geschaffener Ausnahmeregelungen für E-Fuels nicht länger am Verbrennungsmotor festhalten. Den Elektroantrieb hält der Mercedes-Chef für technisch überlegen. Ein Interview.

Herr Källenius, wir wollen über Nachhaltigkeit sprechen. Mercedes konzentriert sich unter Ihrer Führung zunehmend auf Luxusautos. Wie nachhaltig ist es, dass Sie immer mehr große schwere Autos anbieten und immer weniger kleinere?

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mercedes-Benz stand immer schon für das Besondere. Zugleich gilt: Moderner Luxus muss nachhaltig sein. Beides passt gut zusammen. Das Langlebige, das qualitativ Hochwertige, das technisch Innovative ist zukunftsfähig. Was wir für unsere Oberklassemodelle an Technik für ökologische Nachhaltigkeit neu entwickeln, wird irgendwann später auch bei anderen Autos zum Einsatz kommen. Und vergessen Sie nicht: Unsere Autos halten länger. Das ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Wie nachhaltig ist es, riesige 2,5 Tonnen schwere Autos anzubieten, in denen ein einzelner Passagier und vielleicht noch sein Fahrer sitzen?

Es wird immer Produkte für das gesamte Spektrum geben. So wie es Einfamilienhäuser gibt und Reihenhäuser und Etagenwohnungen.

Und Sie sind für das Einfamilienhaus zuständig?

Wir werden weiter Autos im Einstiegssegment anbieten. Unser Angebot in diesem Bereich wird zwar kleiner, beim Absatz ist jedoch keine Reduktion geplant. Wachsen wollen wir vor allem am oberen Ende in den Segmenten, in denen wir vertreten sind und die mehr Rentabilität versprechen. Das gibt uns die notwendige Finanzkraft, um technische Innovationen auf die Straße zu bringen. Und die brauchen wir für den Klimaschutz im Verkehr.

Die Politik will den Verbrennungsmotor auf Nachhaltigkeit trimmen: Sie dürfen in der EU auch nach 2035 noch Verbrennerautos verkaufen, wenn diese mit grünen E-Fuels fahren. Eine gute Nachricht für Mercedes?

Ich finde Technologieoffenheit gut. Aber Mercedes hat eine Strategie, die klar auf den Elektroantrieb setzt. Diese werden wir wegen der Beschlüsse zu den E-Fuels nicht grundsätzlich ändern. Ab 2025 richten wir alle unsere neuen Fahrzeugarchitekturen allein für den Elektroantrieb aus. Wir haben schon vor vier Jahren gesagt, dass unsere Neuwagenflotte über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bis 2039 bilanziell CO2-neutral werden soll. Das ist unser Ziel.

E-Fuels spielen dabei keine Rolle?

Für Bestandsfahrzeuge schon. Wenn jemand einen Mercedes mit Verbrennungsmotor hat, dann wird er den auch mit E-Fuels fahren können. Wir werden ja bis Anfang des nächsten Jahrzehnts noch beide Antriebsarten, Elektro und den Verbrenner, parallel anbieten. Aber längerfristig sehen wir die Zukunft nicht in E-Fuels, sondern im Elektroantrieb, darauf konzentrieren wir uns.

Warum ist das E-Auto besser?

Sein Wirkungsgrad ist einfach sensationell gut. Von dem Strom, den Sie zum Beispiel mit einem Windrad erzeugen, kommen beim Elektroauto rund 70 Prozent der Energie als Antriebskraft auf der Straße an, beim Verbrennungsmotor ist es bedeutend weniger. Außerdem stoßen E-Autos keine Emissionen aus, während das für Autos, die mit E-Fuels betrieben werden, nicht gilt. Das ist relevant, denn es kann gut sein, dass in Zukunft große Städte wie London oder Paris lokale Emissionsfreiheit vorschreiben werden. Und drittens ist das Elektroauto im Vergleich zum Verbrenner immer noch eine junge Technik. Wir sehen noch ein großes Fortschrittspotential: Der Elektroantrieb wird den Verbrennungsmotor in puncto Leistungsfähigkeit noch in diesem Jahrzehnt überholen.