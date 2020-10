Maut-Ausschuss : Wort gegen Wort, weiter mit Scheuer

Der 1. Oktober 2020 hätte nach dem Willen der schwarz-roten Koalition ein historischer Tag werden sollen. Geplant war da der Start der Pkw-Maut in Deutschland. Dass daraus nichts wird, steht schon seit dem Scheitern des deutschen Maut-Modells vor dem Europäischen Gerichtshof im Juni 2019 fest. Nach dem Willen der Opposition hätte der 1. Oktober 2020 nun auf andere Weise in die Geschichte eingehen sollen: Da sollte die Karriere von CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer mit einer schonungslosen Befragung vor dem Maut-Untersuchungsausschuss zu Ende gehen. Auch daraus ist nichts geworden.

Nach der fast fünfstündigen Vernehmung, die bis 4.21 Uhr am Freitagmorgen dauerte, stellte sich Unions-Obmann Ulrich Lange vor die Kameras – und vor den prominenten Zeugen. „Scheuer ist Minister und er bleibt Minister“, sagte Lange über seinen Parteifreund. Und mit dieser Prognose dürfte er bis auf Weiteres Recht behalten. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder muss am deutschen Einheits-Wochenende keine Sonderschicht einlegen, um Ersatz für seinen Mann in Berlin zu suchen.

Hat Scheuer das Parlament belogen?

Scheuer hat in der nächtlichen Prüfung dem Druck von außen abermals standgehalten. Dabei wähnten sich seine Kritiker diesmal so nah wie nie an ihrem Ziel, dessen Rücktritt zu erzwingen. Denn wenige Tage vor der Sitzung war ein schriftlicher Vermerk bekannt geworden, den der Geschäftsführer des verhinderten Mautbetreibers Autoticket über ein Gespräch seiner Gesellschafter Kapsch und CTS Eventim mit Scheuer und dessen Staatssekretär erst kürzlich aus dem Gedächtnis gefertigt hatte – ein Vermerk auf der Basis von drei Stichworten, die er sich Ende November 2018 notiert hatte, nachdem ihn seine Chefs über das Gespräch informiert hatten. Darin vermerkte der Manager, seine Gesellschafter hätten dem Minister angeboten, mit der Unterzeichnung der Mautverträge bis zum ausstehenden EuGH-Urteil zu warten – aus Sicht der Mautbetreiber vor allem mit dem Ziel, den für ihr Angebot unzureichenden Finanzrahmen für das Milliardengeschäft noch zu erweitern. Scheuer habe das sofort abgelehnt mit dem Argument, die Zeit eile und Gutachten zeigten glasklar, dass die Pkw-Maut EU-konform sei.

Dies ist brisant, weil der EuGH diese Rechtsauffassung Lügen strafte – und der Steuerzahler sich nun Schadenersatzforderungen der enttäuschten Mautbetreiber von 560 Millionen Euro ausgesetzt sieht. Und es ist brisant, weil Scheuer vor gut einem Jahr im Bundestag versichert hatte, so ein Angebot der Maut-Bewerber habe es nie gegeben. Der Untersuchungsauftrag des Ausschusses spitzte sich am Freitag also auf die Frage zu: Hat Scheuer das Parlament belogen?

In der Sitzung bekräftigen die Mautbetreiber einhellig ihre Erinnerung an das Angebot. Scheuer offenbarte Gedächtnislücken. Er wollte zwar nicht mehr kategorisch wiederholen, das Angebot habe es nicht gegeben. Aber: nach seiner Erinnerung habe es das Angebot nicht gegeben. Mit denselben Worten, nur deutlich nervöser und weniger eloquent, leistete Verkehrsstaatssekretär Gerhard Schulz Scheuer am Abend Schützenhilfe. So steht Wort gegen Wort: Selbst die Oppositionsvertreter im Ausschuss wollten daraus bei aller Skepsis gegenüber den Einlassungen des Ministers nach der Marathon-Sitzung keine Rücktrittsforderung mehr ableiten.

Scheuer wertete es im Nachhinein als Fehler, die Mautbetreiber in kleiner Runde ohne Protokollanten getroffen zu haben – was tatsächlich auch vergaberechtlich heikel war. Die übereilte Unterschrift unter die Mautverträge – ohne Rücksicht auf das ausstehende EuGH-Urteil – will Scheuer indes nach wie vor nicht als Fehler eingestehen. Auch wenn des Ministers Kalkül sein mag, die Position des Bundes im Schiedsverfahren mit den Mautbetreibern nicht durch solche Eingeständnisse zu verschlechtern, ist es aber ein Fehler gewesen. Denn Scheuer hat das europäische Risiko falsch eingeschätzt. Das könnte für die Steuerzahler sehr teuer werden. Und diesen Makel wird der Minister nicht mehr los. Auch wenn die Jäger mit Abgeordneten-Status ihn am Freitag wieder nicht unmittelbar stellen konnten.