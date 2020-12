Bahn : Mehr Ruhe für 800.000 Lärmgeplagte

Aktualisiert am

Bahnlärm geht vielen Deutschen auf die Nerven. Das Unternehmen und der Bund geloben in den kommenden zehn Jahren Besserung. Kritiker bezweifeln, dass die Maßnahmen wirklich helfen werden.

Die Güterzüge rattern durchs enge Tal an den Häusern vorbei, hier in Kaub. Bild: Picture-Alliance

Das Mittelrheintal gehört zu den schönsten Landschaften Deutschlands, wäre da bloß nicht die Sache mit dem Bahnlärm. Wenn Güterzüge durch die enge Rheinschlucht donnern – und das tun sie reichlich, gehört die Verbindung doch zu den wichtigsten Schienenfrachtstrecken Europas –, dann ist es für die Bewohner vorbei mit der Ruhe. Der erste Vorsitzende der Bürgerinitiative „Pro Rheintal“, Frank Gross, schilderte vor einigen Jahren in einem Interview, wie sich die Betroffenen so fühlen: Bahnlärm und Lärmschutzwände führten „zu einer Käfighaltung, die man nicht einmal den Affen im Zoo zumutet“. Und noch immer stellt der Kritiker dem Berliner Schienenkonzern ein schlechtes Zeugnis aus: „Die Bahn nimmt Lärmschutz bis heute nicht ernst.“

Das sieht man im Berliner Bahntower naturgemäß anders. Am Montag haben das Verkehrsunternehmen und sein Eigentümer, der Bund, Pläne vorgelegt, wie in diesem Jahrzehnt das Getöse auf den Gleisen weiter gedämpft werden kann. Das Konzept heißt „Lärmschutzziel 2030“. Es sieht vor, bis zum Ende des Jahrzehnts die Hälfte aller Anwohner von Bahnstrecken von Schienenlärm zu entlasten. „Das sind immerhin rund 800.000 Menschen, die künftig ruhiger leben und schlafen werden“, rechnet die Bahn vor.

Es ist kein kompletter Neubeginn. Schon vor mehr als 20 Jahren, 1999, startete ein sogenanntes „Lärmsanierungsprogramm“ des Bundes. Dieses werde nun fortgeführt, hieß es, und die Zahl der zu sanierenden Streckenkilometer erhöhe sich entsprechend. Bislang wurden demnach 2000 Kilometer Bahnstrecke lärmsaniert. Bis 2030 sollen jedes Jahr durchschnittlich 125 Kilometer dazukommen, insgesamt also weitere 1250 Kilometer. „Menschen, die in der Nähe einer Bahnstrecke wohnen, sollen gut leben und vor allem gut schlafen können“, formuliert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Für die Reduzierung des Schienenlärms habe man schon viele wirksame Maßnahmen umgesetzt. Als Beispiele nennt er ein lärmabhängiges Trassenpreissystem sowie die Umrüstung von Zügen auf Flüsterbremsen.

Mehr zum Thema 1/

DB Cargo: 100 Prozent leise Güterzüge

Das alles scheint umso nötiger, als der Bahnverkehr nicht weniger, sondern mehr werden soll. Verlagerung der Gütermengen von der Straße auf die Schiene, so wünschen sich das die Bahn und die Politik. Zugleich weiß eine Managerin wie Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende von DB Cargo: „Dafür brauchen wir die Akzeptanz der Anwohner von Bahnstrecken. 100 Prozent leise Güterzüge sind ein ganz wesentlicher Meilenstein.“ Den habe man nun erreicht, verkündet Nikutta: „Seit gestern sind bei der DB Cargo alle 63000 Güterwagen auf leisen Sohlen unterwegs.“ Die Umrüstung von Güterwagen mit Grauguss-Sohlen auf Verbundstoff-Sohlen leiste einen wesentlichen Beitrag zur Lärmminderung. Noch einiges zu tun hat Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Mit Blick auf die Lärmsanierung an den Strecken verspricht er: „Wir werden zügig planen und bauen.“

Das kostet: Seit dem Start des Lärmsanierungsprogramms haben Bund und Deutsche Bahn dafür mehr als 1,5 Milliarden Euro ausgegeben. Die 2000 sanierten Schienenkilometer entlasten den Angaben zufolge 1300 Städte und Gemeinden in Deutschland; dazu kommen 64000 Wohneinheiten, die mit passiven Schallschutzmaßnahmen ausgestattet wurden. Allein 2020 wurden mehr als 60 Kilometer neue Schallschutzwände fertiggestellt und rund 145 Millionen Euro investiert.

Nur ein bis zwei Dezibel Lärmminderung

Längst nicht alle Betroffenen lassen sich von solchen Zahlen beeindrucken. Vor wenigen Tagen hat „Pro Rheintal“ eine enttäuschte Bilanz zu den bisherigen Maßnahmen gezogen. Die Bahn hatte von Schienenstegdämpfern berichtet, die lärmmindernd wirken sollen. Diese Maßnahmen brächten maximal ein bis zwei Dezibel(A), was angesichts der gemessenen Maximalwerte von bis zu 110 dB(A) einer Reduzierung auf 108 dB(A) entsprechen würde, rechnete die Bürgerinitiative vor. „Wenn einem nachts die Ohren abfallen, weil die Züge im schlechten Zustand und in vollem Tempo nur wenige Meter an den Häusern vorbeirattern, ist das geradezu ein Hohn, wenn die Bahn daraus eine Pressemeldung macht“, ärgerte sich Initiativenchef Frank Gross.