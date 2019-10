Luftverkehr : Easyjet-Chef fordert höhere CO2-Abgabe für Passagiere der Ersten Klasse

Drohende Rezession : Forschungsinstitute raten zur Aufgabe der „Schwarzen Null“

Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr nur um 0,5 Prozent und 2020 um 1,1 Prozent zulegen, teilten die Institute am Mittwoch in ihrem Herbstgutachten mit. Führende Wirtschaftsinstitute raten der Bundesregierung daher bei einer weiteren Abschwächung der Wirtschaft nicht länger am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts festzuhalten.