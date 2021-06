Aktualisiert am

Lokführer-Gewerkschaft GDL kündigt Streik an

Zeitpunkt noch unklar : Lokführer-Gewerkschaft GDL kündigt Streik an

Ein Lokführer verlässt am Frankfurter Hauptbahnhof seinen ICE Bild: dpa

Bahn-Reisende müssen in der Sommerreisezeit mit erheblichen Behinderungen rechnen. Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn kündigte die Lokführergewerkschaft GDL am Dienstag die „Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen“ an.