Raststätte Gräfenhausen : Streikende Lkw-Fahrer kämpfen für ihren Lohn

Seit Tagen sind rund 50 Fernfahrer aus Georgien und Usbekistan auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen an der A5 in Südhessen im Streik. Nach eigenen Angaben warten sie auf ihr Geld. Nach einer Eskalation am Freitag erfahren sie nun viel Solidarität.