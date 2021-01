Alltag eines Lastwagen-Fahrers : Allein auf der Autobahn

Aktualisiert am

Leere auf der A70 in Bayern – auch an einem Montagabend Ende März 2020. Bild: dpa

Während die einen über Homeoffice-Koller klagen und die anderen zum Arbeiten schon ins Hotel flüchten, kann sich Ralf Kalabis-Schick nicht über zu viel Lärm oder mangelnden Ausblick beschweren. Sein Arbeitsplatz ist jeden Tag woanders. Kalabis-Schick ist einer von 573.000 Berufskraftfahrern in Deutschland, die dafür sorgen, dass trotz Lockdown alles dort ankommt, wo es gebraucht wird. Sie haben zurzeit viel zu tun: Die Lkw-Fahrleistung auf den Autobahnen ist laut Bundesamt für Güterverkehr im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise um 5,5 Prozent gestiegen. Zu Beginn der Pandemie standen er und seine Kollegen ähnlich wie das Pflegepersonal im Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit. Als „Logistikhelden“ wurden die Fahrer gefeiert. Doch damit war es schnell wieder vorbei, und zu den üblichen Problemen kamen noch ein paar Corona-bedingte hinzu.

Denn wegen des Lockdowns haben viele gastronomische Betriebe nur noch eingeschränkt geöffnet oder bieten ihr Essen nur zum Mitnehmen an. Für die Fahrer wird das Pause-Machen so zur Herausforderung: Laut Arbeitsschutzgesetz sollen sie ihre Pausen nach Möglichkeit nicht auch noch in der Fahrerkabine verbringen. Ralf Kalabis-Schick beschwert sich trotzdem nicht: „Im Moment ist es ganz angenehm, unterwegs zu sein, weil die Autobahnen recht leer sind“, sagt der Lkw-Fahrer, der gerade auf dem Rückweg von Osnabrück nach Marburg ist. Das Lkw-Fahren bleibt für ihn ein Traumjob. Bis vor dreieinhalb Jahren arbeitete Kalabis-Schick als Verkaufsleiter, dann reichte es ihm und er wechselte hinter das Steuer. Seitdem ist er für die Spedition Kautetzky europaweit unterwegs, meist mit Arzneimitteln oder Produkten für einen Süßwarenhersteller. „Lkw fahren entschleunigt das Leben, das kann man sich nicht vorstellen“, sagt er.

Treffpunkt Autohof

Der wichtigste Anlaufpunkt unterwegs sind für die Fahrer die Autohöfe. Im Gegensatz zu den Raststätten liegen diese nicht direkt an der Autobahn, sondern bis zu einen Kilometer von der Abfahrt entfernt. Während mehr als 90 Prozent der Autobahnraststätten zu Tank & Rast gehören, werden die Autohöfe von privaten Pächtern betrieben: Die Preise im Restaurant und an den Zapfsäulen sind deshalb deutlich geringer, Parkgebühren werden häufig sogar auf das Essen im Restaurant angerechnet. Für gewöhnlich sind die etwa 220 Autohöfe in Deutschland jeden Tag geöffnet, im ersten Lockdown mussten allerdings auch sie ihre Restaurants schließen.

Daraufhin wandten sich Mitte April die Vereinigung Deutscher Autohöfe (VEDA) und der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) mit einem Brandbrief an die Politik. Darin forderten sie, dass die Autohöfe sowohl Speisen zum Mitnehmen verkaufen als auch unter Einhaltung der Abstandsregeln die Restaurants von den Fahrern genutzt werden dürfen. Denn gerade während der Pandemie erfüllen die Autohöfe auch eine soziale Funktion: „Als Lkw-Fahrer bin ich den ganzen Tag alleine“, sagt Kalabis-Schick. „Das ist zwar schön, aber es ist auch schön, wenn man sich abends beim Essen über zwei Meter mit einem Kollegen unterhalten kann.“

„Menschenunwürdige Zustände“

Mittlerweile dürfen Lkw-Fahrer, die in ihrem Fahrzeug auf Autohöfen übernachten, unter Einhaltung der Hygienevorschriften das Restaurant des Autohofes nutzen. „Für die Pächter ist die Gastronomie die wichtigste Einnahmequelle“, sagt der Geschäftsführer der VEDA Alexander Quabach. Weil aber momentan der Pkw-Verkehr verschwindend gering sei, hätten die Betreiber Umsatzeinbrüche um 80-90 Prozent. „Das können auch die Lkw-Fahrer nicht auffangen.“ Dass die Betreiber trotzdem weiterhin öffnen, habe „humanitäre Gründe“ und sichere keinesfalls das Überleben der Betriebe.