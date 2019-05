Aktualisiert am

Fusionsfieber in der Autobranche

Verbündete Rivalen :

Fusionsfieber in der Autobranche

Unter Dieter Zetsche (links) und Harald Krüger kamen sich Daimler und BMW näher. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Renault bandelt mit Fiat an, Mercedes kooperiert mit BMW, und an China kommt ohnehin niemand mehr vorbei. Die Branche durchlebt einen epochalen Wandel. Dabei treibt die Hersteller vor allem eines an.