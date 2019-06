Der Verzicht auf die geplante Pkw-Maut reißt eine Lücke in die Infrastrukturfinanzierung des Bundes. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in Goslar, nach der ablehnenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) fehlten jedes Jahr Mauteinnahmen zwischen 350 und 500 Millionen Euro. Merkel verteidigte die vorab in das Projekt investierten Mittel in Millionenhöhe. Bis zuletzt sei die Bundesregierung davon ausgegangen, dass die Pkw-Maut rechtmäßig sei, sagte sie. Opposition und SPD hatten kritisiert, dass noch vor dem Urteil Fakten geschaffen worden seien, die den Steuerzahler viel Geld kosteten.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wies darauf hin, er sei verpflichtet gewesen, Vorbereitungen zu treffen, um einen pünktlichen Start der Maut nicht zu gefährden und die Einnahmen zu sichern. Über Details werde er am nächsten Mittwoch den Haushaltsausschuss des Bundestages informieren, kündigte Scheuer an.