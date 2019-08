Wandel der Mobilität : Augen auf vorm Autokauf!

Klimawandel, Diesel-Fahrverbote und der wachsende Staustress auf den Straßen lassen viele Menschen hierzulande darüber nachdenken, welches Auto sie künftig überhaupt noch fahren sollen, wollen oder vielleicht auch dürfen. Solche Gedankenspiele lassen sich so plakativ beschreiben, wie dies der Unternehmer Erich Sixt neulich getan hat. Es sei heute „völlig irrational“, ein eigenes Fahrzeug zu kaufen, behauptete er – wohlgemerkt ein Mann, der sein Geld damit verdient, Autos zu vermieten. Zur Klärung der Mobilitätsdebatte trägt diese Werbung in eigener Sache wenig bei. Die Antworten müssen differenzierter ausfallen. Und sie werden divers sein.

Wie und mit welchen Verkehrsmitteln Menschen künftig unterwegs sein werden, hängt ganz grundlegend von ihren Lebensumständen und Bedürfnissen ab. Wer in einer Stadt wohnt, deren öffentlicher Nahverkehr gut ausgebaut ist, und wer täglich nur eine überschaubare Entfernung zur Arbeit zurücklegen muss, dem fällt es leichter, das Auto stehen zu lassen und Bus oder S-Bahn oder das Fahrrad zu nehmen. Oft kommt er so dann sogar schneller ans Ziel.

Ergänzt um stationäres Carsharing, kann es sogar gelingen, komplett auf das eigene Auto zu verzichten, und zum Beispiel größere Einkäufe oder längere Fahrten per Kurzzeitmiete zu bestreiten. Manche Bewohner von Großstädten wohnen heute schon näher an der nächsten Carsharing-Station als am angemieteten Stellplatz. Da die stationären Carsharing-Anbieter feste Parkplätze bieten, sparen sich ihre Kunden die Parkplatzsuche. Die ähnelt ohnehin heute oft dem Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“, kostet Zeit und Kraftstoff, belastet damit unnötig die Umwelt und macht – anders als das Spiel – überhaupt keinen Spaß.

Die Anbindung muss stimmen

Diese Wahlmöglichkeit der Großstädter, ein Leben ohne Auto führen zu können, sollte aber niemanden dazu verleiten, dieses Mobilitätsmodell zur alleingültigen Maxime zu erheben. Für Berufspendler aus dem Umland der Städte sieht die Lage ganz anders aus. Ob Menschen hier auf ein Auto verzichten können oder eben auf eines angewiesen sind, ist entscheidend davon abhängig, ob ihr Wohnort mit schnellen und oft fahrenden Nahverkehrsverbindungen per Bus oder Bahn an die nahe gelegenen Ballungsräume angeschlossen ist.

Zudem kommt es darauf an, welche Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen in der eigenen Gemeinde vorhanden sind. Wer dort keine Lebensmittel findet oder eine Apotheke, für den wird es äußerst rational sein, weiter ein Fahrzeug zu halten.

Aus denselben Gründen fällt es schwer zu glauben, dass Bewohner ländlicher Gegenden dem Auto einfach adieu sagen werden. Nur wenige werden den individuellen motorisierten Verkehr durch andere Verkehrsmittel ersetzen, wenn ein Bus ihr Dorf lediglich drei Mal am Tag anfährt.

Es gibt keine Einheitslösung

Was für ein Modell sollten also Menschen fahren, die nicht auf das Auto verzichten können, und welcher Antrieb sollte es sein? Auch diese Fragen lassen sich nicht schwarz oder weiß beantworten. Denn sie hängen ebenfalls von vielen Variablen ab – nicht zuletzt davon, welches Auto Konsumenten benötigen. Die marktwirtschaftliche Ordnung lässt zum Glück viel Raum für ein breites Angebot, vom Kleinwagen über den sportlichen Geländewagen bis hin zu Minibussen, vom Benziner und Diesel über Hybridmotoren bis zu Elektroautos, die ihren Strom aus Batterien oder aus Brennstoffzellen ziehen.

Es würde die deutsche Wirtschaft schwächen und zahlreiche Arbeitsplätze kosten, würden Klima- und Umweltschutz dazu führen, dass es irgendwann nur noch einen batterieelektrisch angetriebenen Einheitskleinwagen für alle gäbe. Übrigens sind auch Elektroautos entgegen einer weit verbreiteten Wahrnehmung nicht per se „grün“; sie fahren ihren Umweltvorteil stets im Vergleich zu bestimmten anderen Verbrennungsmotoren ein. Und ob der CO2-Fußabdruck eines E-Autos größer oder kleiner ist als der eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, entscheiden auch die Stromquellen, die Lebensfahrleistung des Autos und das Nutzungsverhalten des Halters.

Schließlich ist für die richtige Wahl von Auto wie Antrieb maßgeblich, welche Folgen Verbraucher dem eigenen Verhalten beimessen, heute und vor allem auf die Zukunft betrachtet – wer ein Auto kauft, legt sich häufig auf Jahre fest. Wenn es wiederum um die Frage geht, welche Folgen der eigene Konsum hat, gleicht die Debatte um Mobilität den Diskussionen um Fleisch oder Flugreisen. Problematisch ist jedoch, wenn all diese Debatten nach dem Motto „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“ geführt werden. Dass Klimaschutz und Umweltschutz wichtig sind, würde wohl eine Mehrheit der Menschen hierzulande unterschreiben. Wenn es dann aber darum geht, liebgewonnene Gewohnheiten zu ändern oder sogar zu verzichten, sieht die Bereitschaft dazu schon ganz anders aus.

Deshalb wird es am Ende darum gehen, bewusster Auto zu fahren. Wer künftig in einem Diesel-SUV mobil sein will, sollte das genauso frei entscheiden dürfen wie derjenige, der den Elektrokleinwagen wählt. Oder derjenige, der komplett auf ein Auto verzichtet. Doch egal, wie die einzelnen Entscheidungen auch ausfallen, alle drei Gruppen sollten einbeziehen, was ihre jeweiligen Festlegungen für andere bedeuten. Das hilft.