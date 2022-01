Das Jahr der Verkehrswende? : Kein Boom für E-Autos in Sicht

Die neue Regierung will bis 2030 rund 15 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen. Diese Wachstumserwartung passt jedoch (noch) nicht zur Infrastruktur.

Einmal voll-laden bitte: Ein VW ID.3 an einem Ladepunkt in Sachsen Bild: dpa

Wegen der ehrgeizigen Ziele der neuen Bundesregierung müsste 2022 ein Jahr der Elektroautos werden. Schließlich sollen dem Koalitionsvertrag zufolge bis 2030 schon 15 Millionen „vollelektrische“ Autos in Deutschland zugelassen sein. Gemessen an der aktuellen Zahl von 48 Millionen Personenwagen, sollte in nur neun Jahren fast ein Drittel des Fuhrparks mit Batterie und Elektromotor angetrieben werden. Hybridantriebe werden im Koalitionsvertrag nicht mitgezählt.

Umso anspruchsvoller ist das Ziel. Ende 2020 waren gerade 309.000 batterieelektrische Personenwagen (BEV) in Deutschland zugelassen, 0,6 Prozent des Gesamtbestands. Für das vergangene Jahr rechnet das Center of Automotive Management unter Führung von Stefan Bratzel mit rund 350.000 Neuzulassungen rein elektrischer Autos. Bis zum Ziel für 2030 fehlen also noch mehr als 14,3 Millionen Elektroautos. Verteilt auf neun Jahre, müssten im Durchschnitt jedes Jahr rund 1,6 Millionen neue Elektroautos zugelassen werden. Das wäre jeweils etwa die Hälfte der Neuwagen, die jedes Jahr neu auf Deutschlands Straßen kommen. Vorerst rechnet Bratzels Institut allerdings für dieses Jahr nur mit 400.000 neuen Elektroautos.

Vor der angestrebten steilen Wachstumskurve stehen derzeit noch viele bremsende Elemente. Es fehlen öffentliche und private Ladesäulen für die Batterien der E-Autos, zudem ein breiteres Angebot an Elektroautos. Kurzfristig sind auch Rohstoffe für Batterien und Autos knapp. Unter diesen Voraussetzungen fehlt den Autoherstellern auch die Planungssicherheit, die nötig wäre, wenn Investitionen und Produktion allein auf batterieelektrische Antriebe ausgerichtet werden sollen.

Die Zahl der Ladesäulen steigt zu langsam

Vor allem die Lücken im Ladesäulennetz, aber auch die immer noch langsame Ladetechnik stehen im Moment einer schnelleren Verbreitung des Elektroautos im Weg. Wer mit dem Auto täglich 20 oder 40 Kilometer zur Arbeit pendelt oder städtische Kurzstrecken zurücklegt, wer außerdem zu Hause oder am Arbeitsplatz die Autobatterie laden kann, findet vielleicht schon heute ein Elektroauto attraktiv. Ganz anders sieht es für diejenigen aus, die ihren Wagen für Langstreckenfahrten benutzen, oder für Autofahrer, die wegen familiärer Pflichten ein weiträumiges und dennoch eng getaktetes Programm abspulen müssen. Für solche Fahrer scheint es heute abwegig, alle 200 oder 300 Kilometer zumindest 30 oder 60 Minuten Pause zu machen, um die Autobatterie nachzuladen.

Hinzu kommt: Noch erwarten die Nutzer von Elektroautos, dass sie bei Bedarf eine freie Ladesäule finden. Doch schon bald ist zu befürchten, dass vor der langen Ladezeit auch noch Wartezeit eingeplant werden muss. Denn die Zahl der Ladesäulen wächst nicht so schnell wie die Zahl der Elektroautos. Während sich die Zahl der rein elektrisch betriebenen Autos auf Deutschlands Straßen 2021 mehr als verdoppelt hat, ist das Angebot an öffentlich zugänglichen Ladesäulen von Anfang 2021 bis zum 1. Dezember nur um 26 Prozent auf 50.901 gewachsen.

Die Wachstumserwartungen für die Verbreitung von Elektroautos passen jedenfalls (noch) nicht zur Infrastruktur für das Laden. Natürlich würde der Markt für mehr Ladesäulen sorgen, wenn schon mehr solcher Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs wären, oder es würden mehr Elektroautos gekauft, wenn das Batterieladen dank eines großen Angebots einfacher wäre. Diese Entwicklung dem Markt zu überlassen, brauchte Geduld. Die Entwicklung der Nachfrage für Benzinautos und der Ausbau des Tankstellennetzes haben einst Jahrzehnte gedauert. Wenn die neue Regierung in Berlin schneller Fakten sehen will, muss sie nicht nur Anreize schaffen, sondern auch für schnellere Genehmigungsverfahren sorgen.

Autoherstellern bleiben viele Investitionsprojekte und Risiken. Sie müssen leistungsfähigere Batterien entwickeln, die schneller laden. Zugleich sollen sie weniger seltene Rohstoffe verwenden und natürlich die Modellpalette erweitern – und trotzdem möglichst eine Option für andere Antriebstechnologien offenlassen. Ungewissheit schafft, dass in wichtigen Märkten rein elektrisch betriebene Autos noch ganz am Anfang stehen. Während die Elek­tronik-Leitmesse CES in Las Vegas gerade wieder als Bühne für Zukunftstechnik der Elektroautos dient, kommt deren Zulassungsanteil in den USA erst seit kurzer Zeit über zwei Prozent hinaus.

In dieser unsicheren Welt werden Deutschlands Autokonzerne die Mittel aus ihren aktuellen Rekordgewinnen noch brauchen. Womöglich sollten sie davon also lieber nicht zu viel an ihre Aktionäre ausschütten.