Hollywood und Daimler : „Momentan missbrauchen wir die Autos“

Herr Källenius, als Ihr Vorgänger Dieter Zetsche vor fünf Jahren in Las Vegas war, hat er gesagt, Mercedes-Benz werde nie ein Auto ohne Lenkrad bauen. Jetzt stellen Sie genau ein solches Auto vor. Warum hat Daimler die Meinung geändert?

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius: In einer Welt mit vollständig autonom fahrenden Autos, wie auch wir sie entwickeln, wird es nun einmal einige Modelle geben, die kein Lenkrad haben. Wobei das Auto, das wir zeigen, schon lenkradähnliche Elemente hat. Also zum Beispiel das Steuerelement in der Mittelkonsole, mit dem man das Auto in alle Richtungen bewegen kann.