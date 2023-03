Der Streit um die Diskriminierung europäischer Automobilhersteller in dem 369-Milliarden-Dollar-Förderpaket der USA für grüne Technologien ist offenbar beigelegt. Die europäischen Hersteller erhalten so – wie ihre US-Konkurrenz in Europa – freien Zugang zu den Subventionen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte die Einigung am Freitagabend nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden verkünden. Die EU und die USA wollen eine bilaterale Handelsvereinbarung für kritische Rohstoffe abschließen. Das ermöglicht es der US-Regierung, die EU als Handelspartner einzustufen und sie von den von der EU kritisierten Vorgaben des „Inflation Reduction Act“ (IRA) für Elektroautos auszunehmen.

Im Kern geht es um eine Klausel im Inflation Reduction Act, die Käufern nur die vollen Subventionen für Elektroautos gewährt, wenn kritische Materialien in der Antriebsbatterie zu zunächst 40 Prozent (später 80 Prozent) aus den Vereinigten Staaten kommen – oder einem Land, mit dem sie ein Handelsabkommen haben. Das sind Kanada und Mexiko, nicht aber die EU. Den Weg für eine Lösung hatte das US-Finanzministerium aufgezeigt, als es klarmachte, dass der Begriff Freihandelsabkommen im Gesetz nicht definiert wird.

Technische Details fehlen noch

Die US-Regierung könnte ein solches Rohstoffabkommen per Regierungsde­kret (Executive Order) fixieren, die EU-Mitgliedsländer müssten es ratifizieren. Das Verfahren hätte den Vorteil, dass es den US-Kongress außen vorlässt, in dem es kritische Stimmen gegenüber einer „Verwässerung“ der IRA-Vorgaben gibt. Die Verhandlungen zwischen der Kommission und der US-Regierung über die Ausnahme für die EU, die seit dem vergangenen Jahr liefen, fanden auch deshalb in höchster Diskretion statt. Der Zeitdruck war groß, eine Lösung zu finden. Das US-Finanzministerium will noch in diesem Monat öffentlich machen, wie es die Regeln interpretieren will.

Bei der am Freitag verkündeten Lösung handelt es sich nur um eine politische Grundsatzeinigung. Die technischen Details müssen noch ausgearbeitet werden. Das und die anschließende Ratifizierung würden sich noch einige Monate hinziehen, hieß es in Brüssel.

Schon Ende vergangenen Jahres hatten die EU und die USA sich auf eine andere Ausnahme von den IRA-Vorgaben für die Autobranche geeinigt. Sie sieht vor, dass die Regeln für den Anteil der lokalen Produktion für Elektrofahrzeuge nicht für geleaste Fahrzeuge gelten. Davon profitieren vor allem die deutschen Automobilhersteller. Der Anteil von Leasingfahrzeugen am Gesamtautomarkt liegt in den USA traditionell zwar nur bei knapp einem Viertel. Bei der Ausfuhr deutscher Automobilhersteller liegt er nach Schätzungen aus der Kommission jedoch zwischen 50 und 60 Prozent, im Einzelfall sogar bei bis zu 80 Prozent.

Brüssels Angst

Zur Beruhigung der Diskussion über den IRA und die angemessene Reaktion darauf dürfte die Einigung indes kaum beitragen. Zum einen machen die Hilfen für die Autobranche mit 7,5 Milliarden Dollar nur einen Bruchteil der Gesamtfördersumme aus. Zum anderen hat sich die Debatte von der ursprünglichen Aufregung über eine Benachteiligung von Herstellern aus der EU längt auf die Frage verlagert, ob die EU den US-Beihilfen Subventionen in ähnlicher Höhe entgegensetzen muss.

Zwar zeigen Analysen etwa der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, dass die US-Hilfen verglichen mit den in Europa gezahlten Hilfen nicht so hoch sind – ob nun aus EU-Fördertöpfen oder über nationale Programme. Dennoch hat die Kommission mehrere Vorschläge dazu vorgelegt oder angekündigt, wie eine potentiell drohende Verlagerung von Investitionen aus Europa nach Amerika verhindert werden kann.

Dazu gehört, dass sie die EU-Regeln für die Vergabe von Beihilfen faktisch bis 2025 aussetzt. Das am Donnerstag in Kraft gesetzte neue „Krisen- und Übergangs-Regelwerk“ erlaubt den Mitgliedstaaten im Extremfall sogar, bis zu 100 Prozent der Investitionssumme zu übernehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Unternehmen in einem Drittstaat Hilfen in ebendieser Höhe in Aussicht gestellt bekommen – wobei die Fördersumme zumindest in der Theorie auf das absolut nötige Minimum beschränkt werden soll, um eine Abwanderung zu verhindern.

In der kommenden Woche will die Kommission zudem zwei Gesetzesvorschläge vorlegen, um die Versorgung der EU mit strategisch wichtigen Rohstoffen und die Produktion grüner Technologie in der EU zu sichern. Im Sommer soll ein Europäischer Souveränitätsfonds folgen. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich beim Gipfel Ende März wieder mit dem IRA befassen.