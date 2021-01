„In einem frühen Stadium“ : Hyundai bestätigt Gespräche mit Apple über Elektroauto

Das südkoreanische Auto-Unternehmen Hyundai Motor hat am Freitag erklärt, dass es mit dem amerikanischen Elektronikhersteller Apple über eine Zusammenarbeit mit Blick auf elektrische Autos und Batterien spreche. Die Nachricht elektrisierte Anleger an der Börse in Seoul. Die Hyundai-Aktie legte zeitweise um 25 Prozent zu und schloss den Handel mit 19 Prozent im Plus auf 246.000 Won.

„Apple und Hyundai sind in Gesprächen, aber diese sind in einem frühen Stadium und nichts ist entschieden“, erklärte Hyundai der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte die südkoreanische Zeitung „Korea Economic Daily“ in ihrem Fernsehprogramm berichtet, dass Apple Hyundai eine Zusammenarbeit beim Bau von Elektroautos und bei der Herstellung von wieder aufladbaren Batterien für ein solches Auto angeboten habe. Hyundai erklärte der Wirtschaftszeitung, dass Apple mit mehreren globalen Autoherstellern verhandele. „Hyundai ist einer davon und wir sind in einem frühen Stadium der Gespräche.“

Später ruderte Hyundai zurück und sprach in weiteren Erklärungen nur noch davon, dass es von potentiellen Partnern auf die Entwicklung von autonom fahrenden elektrischen Autos angesprochen worden sei. Diese Wendung in der Kommunikation des südkoreanischen Autoherstellers kann als Indiz dienen, dass Hyundai tatsächlich mit Apple spricht. Das amerikanische Unternehmen ist bekannt dafür, dass es neue Produkte möglichst geheim entwickelt und ausgesprochen sensibel darauf reagiert, wenn ein Kooperationspartner über die Zusammenarbeit spricht. Apple kommentierte die Berichte nicht.

Apple-Projekt mit vielen Fragezeichen

Trotz der Geheimniskrämerei von Apple ist es seit Jahren ein offenes Geheimnis, dass die Amerikaner an technischen Lösungen für ein Elektroauto arbeiten, das autonom fahren kann. Das Projekt unter dem zumindest ursprünglichen Namen „Titan“ wurde nach Medienberichten der vergangenen Jahre mehrfach umstrukturiert. Es war nicht immer klar, ob Apple tatsächlich ein eigenes Auto bauen will oder nur besondere technische Lösungen etwa als Software für selbstfahrende Autos. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte vor einigen Tagen berichtet, dass der Produktionsbeginn eines autonom fahrenden Apple-Autos noch mindestens fünf Jahre auf sich warten lassen werde.

Viele Analysten vermuten, dass Apple auf einen Produktionspartner aus der traditionellen Automobilwirtschaft angewiesen sein wird, um ein eigenes Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Auch andere große Technologie-Konzerne, die im Bereich autonomes Fahren forschen, kooperieren mit traditionellen Autobauern. Waymo, eine Tochtergesellschaft des Google-Mutterkonzern Alphabet, arbeitet etwa mit dem amerikanischen Autohersteller Fiat-Chrysler zusammen. Umgekehrt investieren alte Unternehmen wie General Motors und Ford, BMW oder Toyota Motor in Technologie-Start-ups, um Know-How im Bereich autonomes Fahren zu entwickeln.

Fokus auf Wasserstofftechnik

Hyundai ist mit der Tochtergesellschaft Kia Motors einer der mittelgroßen Autohersteller der Welt hinter dem Spitzentrio Volkswagen, Toyota und Renault/Nissan/Mitsubishi. Hyundai integriert schon jetzt wie viel andere Autohersteller Apple Softwarelösung Carplay, die faktisch iPhone-Dienste in das Auto integriert, in seine Fahrzeuge.

Der südkoreanische Autohersteller forscht und entwickelt wie viele Mitbewerber Elektroautos, autonome Fahrtechnik und auch fliegende Autos. Zusammen mit dem amerikanischen Automobilzulieferer Aptiv hat Hyundai 4 Milliarden Dollar in ein Gemeinschaftsunternehmen investiert, dass eine Technik-Plattform für selbstfahrende Autos entwickeln soll. Die Technik soll im kommenden Jahr marktreif sein.

Im Bereich umweltfreundlicher Autos entwickelte Hyundai in den vergangenen Jahren bevorzugt die Wasserstofftechnik weiter und brachte mit Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge an den Markt. Zuletzt aber verstärkte das Unternehmen auch sein Engagement für reine Elektroautos. Hyundai will in diesem Jahr mit dem Ioniq 5 sein erstes reines Elektroauto auf einer neu entwickelten Plattform vorstellen. Zusammen mit Kia plant Hyundai 23 neue Elektroautos und will bis 2025 rund 1 Million Elektroautos im Jahr verkaufen.