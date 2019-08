Mehrwertsteuer aufs Zugfahren : Fahren Sie häufiger Bahn, wenn der Ticketpreis von 119 auf 107 Euro sinkt?

Vor fünfzehn Jahren sagte Bahnchef Hartmut Mehdorn in einem Interview: „Wenn die Politik das Bahnfahren fördern will, muss sie diesen Vorsatz in die Tat umsetzen.“ Mehdorn forderte damals, die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrstickets zu reduzieren – und sagte: „Wir haben versprochen, eine Mehrwertsteuer-Entlastung in vollem Umfang an unsere Kunden weiterzugeben.“

Anfang 2010 sagte Mehdorns Nachfolger Rüdiger Grube in einem Interview: „Wir brauchen eine ermäßigte Mehrwertsteuer von sieben Prozent für Fahrscheine.“ Das sei aus Wettbewerbsgründen erforderlich. Mehdorn und Grube hatten mit ihren Vorstößen keinen Erfolg, die Finanzminister blockten ab.

Heute könnte die Geschichte anders ausgehen – was ist schon Geld, wenn es um Klimaschutz geht?

Die Politik will das Bahnfahren billiger machen, damit die Menschen vom Auto oder vom Flugzeug auf den Zug umsteigen. Im Koalitionsvertrag steht, die Zahl der Reisenden auf der Schiene solle sich bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Die Strategie-Abteilung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nahm den Punkt „Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets“ in den Mehr-als-50-Punkte-Forderungskatalog auf, den der Minister im Frühjahr im Klimakabinett der Bundesregierung präsentierte.

Fünf Millionen Kunden mehr?

Seither findet die Forderung, die den Finanzminister annähernd eine halbe Milliarde Euro jährlich an Steuerausfällen kosten könnte, immer mehr politische Freunde: Von CSU über CDU und SPD bis Grüne und Linke meldeten sich jeden Tag neue Befürworter. CSU-Chef Markus Söder befeuerte die Debatte noch einmal befeuert, als er Ende Juli sagte, Bahnfahrkarten sollten „so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden“. Derzeit gelte dafür nicht einmal der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, sagte Söder: „Das kann nicht so bleiben.“

Am vergangenen Wochenende kam es dann geballt. CDU-Fraktionsvize Andreas Jung, der gerade federführend am Klimakonzept der Union arbeitet, sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Eine Mehrwertsteuersenkung könnte unmittelbar umgesetzt werden, wenn der politische Wille da ist.“ Auch die SPD lockert den Widerstand, den SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze zunächst gezeigt hatte. „Die Entlastung der Bahn ist seit langem unser erklärtes Ziel. Wenn die Union sich diesem Ziel anschließt, ist das mehr als erfreulich, und wir können hier sofort einen gemeinsamen Weg für geeignete Maßnahmen in Angriff nehmen“, sagte die SPD-Verkehrspolitikerin Kirsten Lühmann, die auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn sitzt.

Die Grünen haben auf die Schnelle einen Gesetzesvorschlag zur Ermäßigung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent eingebracht, der im September zur Abstimmung im Parlament stehen soll. „Jetzt wäre die Gelegenheit, das gemeinsam zu machen“, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Cem Özdemir. Über ihren geschickten Schachzug jubilieren die Grünen. „Wir sind gespannt, ob die CSU von Herrn Söder zustimmt“, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Koalitionsabgeordneten dem Grünen-Entwurf zustimmen, ist nicht sehr hoch. Zumindest der Bundesregierung geht das alles viel zu eilig. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte zu Wochenbeginn, die Regierung begrüße alle Vorschläge für einen besseren Klimaschutz. Es gehe aber darum, ein Gesamtpaket zu schnüren. Das Klimakabinett der Bundesregierung will darüber am 20. September entscheiden. Voraussichtlich wird es dabei auch um eine Bepreisung des CO2 -Ausstoßes gehen. Damit würden Sprit, Heizöl und Erdgas verteuert, um im Verkehr und in Gebäuden das Einsparen von Kohlendioxid zu fördern.

Weniger als ein Kaffee

Die vermeintliche Wunderwaffe „Steuersenkung bei der Bahn“ ruft aber auch Skeptiker auf den Plan. Ihrer Sorge, die Bahn würde die Steuervergünstigungen für sich behalten, ist zwar Bahnchef Richard Lutz schon entgegengetreten. „Unsere Kunden würden von einer niedrigeren Mehrwertsteuer erheblich profitieren - sei es in Form neuer attraktiver Angebote oder reduzierter Ticketpreise“, sagte er Ende Juli. „Auch eine Kombination aus beidem ist natürlich denkbar.“

Die Skeptiker verweisen aber auch auf die ungesicherte Wirkung des Preiseffekts. Rein rechnerisch würde ein Ticket, das bisher 119 Euro kostet, dann nur noch 107 Euro kosten. Auf etlichen langen Strecken – oder auch bei Fahrten in der 1. Klasse – fiele die Differenz sogar noch höher aus.

Schon heute fahren indes viele Bahnkunden zu Sparpreisen oder „Supersparpreisen“ durch das Land. Bei einem Ticketpreis von heute 29 oder 39 Euro fiele der Steuervorteil mit einem Betrag ins Gewicht, der weniger als einen Kaffee im Zug kostet.

Die Bahn glaubt indes an den Preiseffekt. Sie schätzt, dass ein reduzierter Mehrwertsteuersatz jährlich mindestens fünf Millionen zusätzliche Fahrgäste in die Züge bringen würde.

