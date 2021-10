Koalitionsverhandlungen : Grüne wollen Privilegien für Diesel und Dienstwagen abbauen

Studie des Umweltbundesamts : Abschaffung umweltschädlicher Subventionen könnte Milliarden bringen

Die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen in Deutschland könnte der öffentlichen Hand jedes Jahr zusätzliche Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe bescheren: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Umweltbundesamt in Berlin vorstellte.