Abgas-Skandal um VW : Gericht macht vielen Klägern Hoffnung

Aktualisiert am

Es sind aufregende Wochen für Diesel-Fahrer, die gegen Volkswagen klagen – ein Urteil jagt das nächste. Nun hat ein Senat in Oldenburg eine aufsehenerregende Entscheidung gefällt. Demnach sind Klagen von 2019 nicht verjährt.

In einem bislang unveröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg, das der F.A.Z. in Auszügen vorliegt, hat der 1. Senat Volkswagen zu einer Zahlung von rund 11.600 Euro verurteilt. Der Kläger muss dafür seinen sieben Jahre alten VW Golf Plus zurückgeben.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Er hatte überhaupt erst im Mai 2019 Klage gegen den Automobilkonzern vor dem Landgericht Osnabrück eingereicht. Soweit bekannt, bejaht das OLG damit als erstes Berufungsgericht, dass die im vergangenen Jahr erhobenen Kundenklagen nicht verjährt sind (Az.: 1 U 131/19).

Es ist eine der besonders heiß umkämpften Argumentationen in den Zivilklagen gegen und zugleich eine wichtige Verteidigungslinie für die Wolfsburger. Nach der Veröffentlichung durch amerikanische Behörden hatte VW im September 2015 Manipulationen an seinen Dieselmotor EA 189 eingestanden.

Umstrittene Rechtsfrage

Verbraucherschützer und Klägeranwälte gehen indes davon aus, dass kaum ein Kunde noch im Herbst 2015 gesichert erfahren konnte, dass sein Fahrzeug von dem Skandal betroffen war. Ihrer Ansicht nach verlagert sich damit der Beginn der dreijährigen Verjährungsfrist auf das Jahr 2016. Denn erst zu Beginn dieses Jahres habe sich der Konzern umfassend an Kunden gewandt. Demnach sollten Klagen noch bis zum Jahresende 2019 möglich sein.

Für Volkswagen geht es nach eigenen Angaben im Jahr 2019 immerhin um 45.000 Klagen. Der Konzern stellt auf die Ad-Hoc-Mitteilung am 22. September 2015 und die darauffolgende breite und anhaltende Berichterstattung ab. Kläger könnten sich deshalb nicht darauf berufen, Ende 2015 nicht gewusst zu haben, dass ihr Fahrzeug betroffen sei, ist aus dem Konzern zu hören.

VW setzt auf anderes Urteil

Noch im Dezember 2019 hatte das OLG München diese Sichtweise unterstützt. Für die Richter in Bayern war es schlicht „nicht vorstellbar“, dass ein in Deutschland lebender Kunde des Konzerns hiervon keine Kenntnis haben sollte. Alle Ansprüche von Klägern gegen VW seien also zum Jahresende 2018 verjährt (Az.: 20 U 5741/19).

Bis der Bundesgerichtshof am 5. Mai vermutlich für Klarheit sorgen wird, bleibt die Rechtsprechung uneinheitlich. Das OLG Oldenburg stellt sich gegen die nur wenige Wochen alte Entscheidung. Noch vor Weihnachten wies der Senat die Parteien darauf hin, dass zum Verjährungsbeginn nicht nur Kenntnis von Schaden und Schädiger gehöre, sondern nach ständiger Rechtsprechung auch die Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen. Ansonsten würde man dem Verbraucher eine nicht risikolose Klage zumuten. Eine Klageerhebung „bei noch weitgehend ungeklärtem Sachverhalt“ hielten die niedersächsischen Richter für nicht zumutbar.

Nach Informationen der F.A.Z. waren die Vergleichsverhandlungen in dem Streit erst Anfang dieser Woche gescheitert. Ehssan Khazaeli von der Kanzlei von Rueden, die Diesel-Fahrer vertritt, meint, dass der Fall grundsätzliche Fragen aufwerfe, die der Bundesgerichtshof klären müsse. Er geht davon aus, dass VW Revision einlegen werde.

Mehr zum Thema 1/

Ein Sprecher von Volkswagen verwies darauf, dass viele Landgerichte Klagen, die im Jahr 2019 eingereicht werden abgewiesen werden. Man halte das Urteil für falsch, sagte der Unternehmenssprecher. Da die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen wurde, prüfe man nun die Einlegung von Rechtsmitteln.