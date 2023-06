Bis zu 480 Euro statt zuvor rund 30 Euro im Jahr kostet das Anwohnerparken in Freiburg. Darf das sein? Ist diese massive Erhöhung seit April 2022 rechtlich zulässig, um „dem wachsenden Bedürfnis einer umweltschonenden Mobilität und einem gesunden Leben in der Stadt Rechnung zu tragen“, wie die Stadt Freiburg schreibt? Am Dienstag hat sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dazu geäußert. Die Gebührensatzung für das Anwohnerparken sei unwirksam.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Die Bundesrichter beanstandeten auf Antrag eines Freiburger FDP-Stadtrates, dass die vom Gemeinderat beschlossene Gebührenstaffelung je nach Länge des Fahrzeugs gegen den Gleichheitssatz verstoße. Auch die Ermäßigungen für Bezieher von Sozialleistungen und für Schwerbehinderte seien unwirksam; der Gesetzgeber habe eine Privilegierung aus sozialen Gründen nicht zugelassen. Außerdem monierten die Richter, dass der Gemeinderat die falsche Rechtsform für die Neuregelung der Anwohnerparkgebühren gewählt habe. Das Urteil dürfte Signalwirkung für zahlreiche Städte und betroffene Autobesitzer haben.

In Freiburg sind die Gebühren für das Anwohnerparken je nach Fahrzeuglänge in drei Stufen gestaffelt: Die Regelgebühr für einen Parkausweis beträgt 360 Euro im Jahr. Das sei nicht zu beanstanden, teilte das Gericht mit. Für Autos mit einer Länge von weniger als 4,21 Metern sind 240 Euro zu zahlen und für größere Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 4,70 Metern sind es 480 Euro. In dieser Spreizung sieht das Bundesverwaltungsgericht eine „beträchtliche Ungleichbehandlung“. Im Extremfall könne ein Längenunterschied von 50 Zentimetern zu einer Verdoppelung der Gebühren führen.

13 von 104 Städten verlangen mehr Geld für Anwohnerparken

Für Jahrzehnte, seit 1993, war die Höhe der Anwohnerparkgebühren bundesweit auf maximal 30,70 Euro pro Jahr begrenzt. Das änderte sich im Sommer 2020, als diese Obergrenze vom Bundesgesetzgeber gestrichen wurde. Länder und Kommunen sollten mehr Spielraum beim Parkraummanagement bekommen.

Als erstes Land hatte Baden-Württemberg 2021 den Kommunen ermöglicht, in gewissen rechtlichen Grenzen über die Höhe und Ausgestaltung der Gebühren zu entscheiden. Mittlerweile haben die meisten Bundesländer die Gebührenhoheit für das Anwohnerparken auf die Kommunen übertragen. Anders in Bayern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Dort können die Städte die Gebühren bislang nicht selbst festlegen.

Mehr zum Thema 1/

Wo diese Möglichkeit besteht, wurde sie bislang offenbar erst von wenigen Kommunen genutzt. 13 von 104 Städten würden nun mehr Geld für das Anwohnerparken verlangen, ergab eine Stichprobe des Verbandes Deutsche Umwelthilfe von Ende 2022. Der Verkehrsclub ADAC berichtet von einem „breiten Preisspektrum“. In Freiburg sind die Gebühren nach der ADAC-Liste mit deutlichem Abstand am höchsten. Städte wie Bonn und Karlsruhe verlangen derzeit 180 Euro. In Berlin müssen Anwohner 120 Euro zahlen, in Hamburg dagegen nur 65 Euro. In Köln sollen die Gebühren demnächst auf 390 steigen – bislang gestaffelt nach Fahrzeuglänge.