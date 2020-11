Gemeinsam mit Geely : Mercedes entwickelt einen kleinen Weltmotor

Arbeit an einem S-Klasse-Motor in der „Factory 56“ in Sindelfingen Bild: dpa

Ein Weltmotor, der zu einem stattlichen Mercedes-Hybrid ebenso passt wie zu einem chinesischen Massenauto: Das ist ein Entwicklungsprojekt, das Mercedes mit dem Daimler-Großaktionär Li Shufu vereinbart hat und mit dessen Autokonzern Geely einschließlich der Motoren-Sparte von Volvo realisiert. Im Jahr 2024 sollen die Vierzylinder-Motoren, für deren Entwicklung Mercedes die Federführung übernimmt, in die Serienproduktion für die verschiedenen Marken münden.

Als Standorte für den Motorenbau sind offenbar China und Deutschland vorgesehen. Abschließend geklärt sei das noch nicht, sagte ein Sprecher. Ebenso wenig könne man über Stückzahlen sprechen. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet, es seien Hunderttausende von Motoren geplant, wodurch Daimler Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich erzielen könne. Der Stuttgarter Konzern will das nicht konkret bestätigen, nur vage ist die Rede vom Ziel, „die globale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und Skaleneffekte zu erzielen“. Für Daimler ist das Projekt vor allem auch ein weiterer Schritt zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Großaktionär.

Dicke Luft in Stuttgart-Untertürkheim

Kurz nachdem er mit dem Kauf von knapp 10 Prozent der Daimler-Aktien im Februar 2018 zum Großanteilseigner in Stuttgart wurde, hatte Li Shufu in einem Beitrag für die F.A.Z. seine umfassende Vision formuliert: Jede Zusammenarbeit von beiderseitigem Nutzen „kann und sollte“ diskutiert werden. Allzu viel wurde davon bisher nicht realisiert. Allerdings ist man bei Daimler froh, das Dauer-Sorgenkind Smart als reine Elektromarke bei dem Partner untergebracht zu haben. Das aktuelle Motorenprojekt aber könnte erst der Start für weiterer Gemeinschaftsprojekte sein. „Wir haben in den letzten Jahren eine starke Dynamik in der Entwicklung der chinesischen Autoindustrie erlebt und sind überzeugt, dass China weiterhin große Potentiale bieten wird in Bezug auf Innovation, Effizienz und Skaleneffekte“, heißt es bei Daimler.

Am Traditionsstandort Stuttgart-Untertürkheim herrscht dicke Luft wegen des Projekts – denn wegen der zunehmenden Elektrifizierung der Mercedes-Produktpalette sind hier mittelfristig Tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Über den Personalabbau, der wie an allen anderen deutschen Mercedes-Standorten ohne betriebsbedingte Kündigungen geschafft werden soll, wird aktuell verhandelt. Darauf habe das mit Geely und Volvo geplante Entwicklungsprojekt keinen Einfluss, heißt es dazu bei Daimler lediglich.

Konzernchef Ola Källenius hat in den vergangenen Monaten mehrfach deutlich gemacht, dass der Konzern auf dem Weg zu einer möglichst klimaneutralen Produktion nicht mehr in die reine Verbrennertechnik investieren will. Der jetzt angekündigte Motor wird als „hocheffizienter modularer Motor“ bezeichnet, der für Hybridfahrzeuge genutzt werden kann, offenbar aber auch für den Einsatz etwa von Wasserstoff oder klimafreundlichen E-Fuels vorbereitet ist.