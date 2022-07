GDL und EVG : Gewerkschaften erschüttert über Zustand der Deutschen Bahn

Borkum und Juist : Nordseeinseln klagen gegen Erdgasförderung im Wattenmeer

Borkum und Juist haben zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe Klagen gegen Pläne zur Erdgasförderung in der Nordsee eingereicht. Ein niederländisches Unternehmen will dort in den nächsten Jahren mit Bohrungen beginnen.