Luftraum geschlossen : Computerausfall legt alle Flughäfen in der Schweiz lahm

Weil das System, das den Schweizer Luftraum überwacht, ausgefallen ist, können in der Schweiz keine Flugzeuge starten und landen. Der Airport in Genf lässt die Flugzeuge bis mindestens 11 Uhr am Boden.

In der Schweiz können derzeit keine Flugzeuge starten und landen. Grund dafür ist der Ausfall des Computersystems Skyguide, das den Schweizer Luftraum sowie den angrenzenden Luftraum überwacht. Das Unternehmen teilte am Mittwochmorgen mit, dass der Schweizer Luftraum geschlossen sei. Bis wann das Problem behoben werde, stand zuletzt nicht fest. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur soll es sich nicht um einen Cyberangriff handeln, sagte der Sprecher von Skyguide, Vladi Barrosa. Es handle sich um ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk.

Betroffen von dem Ausfall sind offenbar alle Flughäfen in dem Land, darunter Genf, Zürich, Bern und Basel. Der Flughafenbetreiber in Genf teilte am Mittwochmorgen per Twitter zunächst mit, dass bis 8 Uhr keine Landungen und Starts stattfinden könnten. Mittlerweile soll bis 11 Uhr der Flugverkehr ausgesetzt bleiben. Auch in Zürich, am größten Flughafen des Landes mit täglich 300 Abflügen, müssen die Flugzeuge vorerst am Boden bleiben. Dort sprach der Betreiber davon, dass der Flugbetrieb vor 12 Uhr wieder aufgenommen werde. Auf Twitter wurde ein Bild verbreitet, das eine Flugtafel zeigte. Demnach waren alle Flüge betroffen. Weitere Informationen würden später mitgeteilt. Passagiere beschwerten sich bei Twitter, dass sie bereits durch den Check-in gelotst wurden und nun im Flughafen feststeckten.

Ankommende Langstreckenflüge werden derzeit auf Flughäfen in Nachbarländern umgeleitet, etwa nach Lyon, Mailand und Wien. Auch über das Tracking-Tool Flightradar24 waren keine Starts und Landungen an Schweizer Flughäfen zu beobachten. Zahlreiche Flugzeuge warteten an den Airports auf ihre Weiterreise.

Bislang ist unklar, welche Auswirkungen der Computerausfall und die Verzögerungen auf den europäischen Flugverkehr haben werden. Die Luftfahrt steht derzeit ohnehin unter Druck, weil an den Flughäfen Personalmangel herrscht. Allein die Lufthansa hatte angekündigt, hunderte Flüge im Sommer streichen zu wollen, um Flughäfen zu entlasten.