Ein Jahr nach Einführung : Hamburg könnte Diesel-Fahrverbote bald aufheben

Hamburgs grüner Umweltsenator sagt, die Luft in der Hansestadt werde schon sauberer und stellt ein Ende der Fahrverbote in Aussicht. In anderen Städten herrscht noch rechtliche Unsicherheit. Weitere Klagen dürften folgen.

Der Eingriff hat für viele Diskussionen gesorgt. Vor genau einem Jahr, am 31. Mai 2018, hat Hamburg als erste Stadt in Deutschland Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge eingeführt. Auf einem 580 Meter langen Abschnitt der Max-Brauer-Allee dürfen seither nur noch Autos und Lastwagen fahren, die den aktuellen Abgasnormen Euro 6/VI entsprechen. Die Stresemannstraße bleibt für alle Personenwagen offen, aber ältere Laster müssen draußen bleiben. Ob die Verbote die Schadstoffbelastung senken, ist umstritten. Der grüne Umweltsenator Jens Kerstan zieht jedoch eine positive Bilanz. „Der Trend stimmt, die Luft wird sauberer“, teilt seine Behörde mit. Sie stellt gar in Aussicht, dass die Fahrverbote schon in einigen Jahren wieder aufgehoben werden könnten.

Als Hinweis für eine positive Entwicklung sieht Kerstan die Werte für den gerade abgelaufenen Monat Mai, in dem auf der Max-Brauer-Allee im Durchschnitt rund 41,5 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) je Kubikmeter Luft gemessen wurden, etwa 10 Mikrogramm weniger als im letzten Mai vor Einführung der Fahrverbote. Auf der Stresemannstraße liegt der Wert bei 37 Mikrogramm, 15 Mikrogramm weniger als in der Vorjahreszeit und deutlich unter dem Grenzwert der Europäischen Union von 40 Mikrogramm. Zwar weist der Senat darauf hin, dass valide Vergleiche nur mit Jahresmittelwerten möglich sind. Diese dürfen nach den gesetzlichen Vorgaben aber nur für Kalenderjahre von Januar bis Dezember erstellt werden. Da die Fahrverbote erst im Mai scharf gestellt wurden, wird also erst nach Ende 2019 ein für Vergleiche verwendbarer Jahresdurchschnitt vorliegen.

Möglicherweise Aufhebung an der Max-Brauer-Allee

Auf der Max-Brauer-Allee ist die Luftbelastung zusätzlich durch einen Sondereffekt verzerrt. Doch gerade dieser zeigt aus Sicht von Kerstan, dass die Verbote die erhoffte Wirkung hätten. Es geht um den Lessingtunnel, der vor den Fahrverboten einige Monate gesperrt war, wodurch vorübergehend weniger Verkehr durch die Max-Brauer-Allee rauschte. Selbst als der Tunnel wieder offen war, seien die Schadstoffwerte nicht gestiegen – und das trotz des heißen Sommers 2018 mit vielen windstillen, trockenen Tagen, an denen normalerweise die NO2-Belastung steigt. Als Grund dafür sieht die Behörde die Fahrverbote.

Gleichzeitig versucht Hamburg, andere Schadstoffquellen einzudämmen, etwa durch mehr Elektrobusse im öffentlichen Nahverkehr. Da zudem die Flotte von Privatautos und Lastwagen generell sauberer wird, weil ältere Fahrzeuge durch effizientere Neuwagen ersetzt werden, könnte an der Stresemannstraße schon 2021 das Fahrverbot wegfallen. „Zwei Jahre später könnte die Aufhebung an der Max-Brauer-Allee folgen“, heißt es weiter. Der Umweltverband BUND will dagegen mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht eine Ausweitung der Verbote erreichen. Die Opposition in der Bürgerschaft fordert, die Straßen sofort wieder für alle Fahrzeuge zu öffnen. „Die Durchfahrtsbeschränkungen sind unverhältnismäßig und ökologisch fragwürdig – und damit letztendlich eine Scheinmaßnahme“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion, Ewald Aukes.

Das Vorgehen der Hansestadt wird in anderen Städten aufmerksam verfolgt, die inzwischen Fahrverbote erlassen haben. So in Stuttgart: Dort ist seit Januar im gesamten, von der dortigen Umweltzone begrenzten Stadtgebiet die Fahrt für Personenkraftwagen und Lastwagen der Diesel-Abgasnormen Euro 4/IV und älter verboten. Ausnahmen gelten unter anderem für Lieferverkehr, Rettungsdienste oder Menschen mit Behinderungen. Ob, wie ursprünglich geplant, bald auch Euro-5-Wagen unter die Verbotsregel fallen, will die Stadt Mitte des Jahres entscheiden, wenn aktuelle Schadstoffwerte vorliegen. Vom 1. Juli an will auch Berlin 15 Abschnitte auf neun Straßen sperren, darunter die zentral gelegene Friedrichstraße zwischen der Mittel- und der Dorotheenstraße. Dort sind Dieselautos der Abgasnormen Euro 1 bis einschließlich Euro 5 betroffen.

Ungewissheit für 14 Städte in Nordrhein-Westfalen

Solche Autos dürfen von Mitte des Jahres an auch nicht mehr zwei zentrale Straßen der südhessischen Stadt Darmstadt befahren. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz kommen Fahrverbote frühestens im September. Allerdings wird auch dort zunächst ausgewertet, wie sich die Schadstoffwerte seit Januar entwickelt haben. In Frankfurt am Main ist eine Umsetzung des Fahrverbotes noch offen, der hessische Verwaltungsgerichtshof prüft das Urteil aus der ersten Instanz. Weitere Verfahren könnten bald beginnen, wie die Deutsche Umwelthilfe angekündigt hat. Der Verein hat bislang gegen 35 Städte auf Einhaltung der offiziellen Grenzwerte geklagt und prüft in weiteren Kommunen rechtliche Schritte. „Es werden wahrscheinlich in Bayern zwei Städte noch dazukommen“, kündigte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch kürzlich in Hamburg an. Welche Städte es sind, wollte er noch nicht sagen.

Auch für 14 Städte in Nordrhein-Westfalen herrscht noch Ungewissheit. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Hamm liegen fünf Berufungsverfahren für die Städte Aachen, Köln, Bonn, Gelsenkirchen sowie Essen. In allen Fällen hatten Verwaltungsgerichte in der ersten Instanz für Fahrverbote votiert. Dazu kommen Klagen gegen Bielefeld, Bochum, Dortmund oder Düsseldorf, die das Oberverwaltungsgericht nach einer Gesetzesänderung direkt verhandelt.