Die EVG geht in die dritte Streikrunde. Ein Gespräch mit den Verhandlungsführern über die Belastungen für die Kunden, festgefahrene Verhandlungen und die Wut der Mitglieder.

Eine EVG-Fahne bei einer Demonstration vor dem Berliner Hauptbahnhof am 14. März 2023 Bild: dpa

Frau Ingenschay, Herr Loroch, Sie sind Verhandlungsführer der EVG, aber statt zu verhandeln, kündigen Sie jetzt wieder einen großflächigen Warnstreik bei der Bahn an. Warum das?

Ingenschay: Wir sind zu jedem Zeitpunkt offen für ein verhandlungsfähiges Angebot. Aber es muss ein schriftliches Angebot sein, das sich ernsthaft mit unseren Forderungen beschäftigt. Solange das nicht vorliegt, bleibt uns nur der Streik.

Diesmal legen Sie noch eine Schippe drauf, was haben Sie vor?

Ingenschay: Wir werden diesmal nicht in allen 50 Unternehmen zum Streik aufrufen, mit denen wir verhandeln. Ausgenommen sind die Unternehmen, bei denen wir in den Verhandlungen wesentliche Fortschritte erzielen. Bei der Deutschen Bahn sehen wir gar keine Bewegung. Deshalb werden wir von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 24.00 Uhr, zum Warnstreik aufrufen. Insgesamt legen wir die Deutsche Bahn, wie auch die anderen Unternehmen, an mehr als zwei Tagen für 50 Stunden lahm.