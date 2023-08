EVG nimmt Schlichterspruch an : Streiks bei der Bahn abgewendet

Die Gefahr eines abermaligen Bahnstreiks ist gebannt: Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben sich mit knapper Mehrheit für die Annahme des Schlichterspruchs und gegen einen unbefristeten Arbeitskampf entschieden: 52,3 Prozent der Abstimmungsberechtigten stimmten in der vierwöchigen Urabstimmung für die Annahme des Vorschlages, nach dem Bahnmitarbeitern eine Gehaltserhöhung von mindestens 410 Euro im Monat erhalten sollen sowie eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von knapp 3000 Euro, die schon im Oktober ausgezahlt werden könnte. Hinzu kommen strukturelle Veränderungen für rund 70.000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die zum Ende der Tarifvertragslaufzeit Ende März 2025 überproportional profitieren: Bis zu 1000 Euro mehr stehen dann auf ihrem Gehaltszettel.

Damit findet eine kontroverse Tarifauseinandersetzung nach mehr als sieben Monaten ein gütliches Ende. Möglich war dieses allerdings erst mithilfe der beiden Schlichter, dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und der früheren SPD-Landesministerin Heide Pfarr. Monatelang hatte es zwischen den EVG-Verhandlungsführern und DB-Personalvorstand Martin Seiler teils handfesten Streit um grundsätzliche Fragen gegeben. Immer wieder wurden die Verhandlungen abgebrochen, zweimal rief die EVG zum Warnstreik auf, ein dritter Ausstand wurde vom Arbeitsgericht Frankfurt gestoppt. Die Kosten für diese Warnstreiks bezifferte die Bahn zuletzt auf 100 Millionen Euro.

Bahnkunden droht neuer Ärger

Nachdem die EVG im Juni die Verhandlungen abgebrochen hat, konnten ihre Mitglieder in den vergangenen Wochen darüber abstimmen, ob sie nun in einen unbefristeten Arbeitskampf gehen wollen. In diese Entscheidung drängte dann allerdings auch das Schlichtungsverfahren, auf das sich die EVG nach Abbruch der Tarifverhandlungen auf öffentlichen Druck hin noch eingelassen hatte. Die Mitglieder konnten sich also in der Abstimmung für den Schlichterspruch aussprechen oder aber für einen Streik.

Die nun erreichte Zustimmung von 52,3 Prozent sieht wie eine knappe Mehrheit aus. Allerdings hätte es für die Abwendung des unbefristeten Streiks ausgereicht, wenn nur 25 Prozent der Abstimmungsberechtigten für den Schlichterspruch votiert hätten. Die Beteiligung lag bei knapp 66 Prozent. Nach der Urabstimmung wird die EVG das Ergebnis analysieren müssen, während sich die Bahn wohl für die nächste Tarifauseinandersetzung rüstet. Ende Oktober läuft der Tarifvertrag mit der Lokführergewerkschaft GDL aus, die bisher als wesentlich hartnäckiger galt.